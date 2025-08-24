【40・50代】残暑の髪メンテ → 一気に今っぽ！「レイヤーボブ」が超推せる！！

残暑の髪のメンテナンスには、軽やかで涼しげな印象を与える「レイヤーボブ」がおすすめです。レイヤーによって髪に自然な動きがプラスされ、今っぽくこなれた雰囲気に見せてくれそう。今回は、40・50代の大人女性に似合うレイヤーボブをピックアップ。実用性とトレンド感を兼ね備えたヘアスタイルで残暑を快適に乗り切りましょう。

扱いやすい長めレイヤーボブ

肩の位置で自然な外ハネにしたレイヤーボブ。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメントしています。少し長めのレイヤーボブなので、秋ムードへの移行もスムーズに行えそう。長さを変えずに雰囲気を変えたい人にもおすすめのヘアスタイルです。

レイヤーが髪のボリュームをコントロール

レイヤーを入れてすっきりとさせたボブスタイル。レイヤーで髪の広がりをコントロールすることで、湿気の多い日もまとまりやすくなりそうです。首まわりがすっきりしたレイヤーボブは、残暑の軽やかなファッションと好相性なのも嬉しいポイント。ピアスなどのアクセサリーも映えそうです。

ふんわりとした立体感を演出できる

こちらは、自然な毛流れが上品なレイヤーボブ。ふんわりとした立体感が大人女性ならではの華やかさを演出してくれそうです。@kitadani_koujiroさんは、「髪が多くて悩んでいる方もレイヤーの入れ方で軽やかに」とコメント。レイヤーで毛量を調節することで、毎朝のスタイリングもラクになるかもしれません。

顔まわりのレイヤーでおしゃれ度アップ

こちらは、ヘアスタイリストの@miiika241さんが、「ほどよい顔まわりレイヤー」と紹介しているレイヤーボブ。顔まわりのレイヤーがこなれ感を演出しつつ、気になるフェイスラインをカバーしてくれそう。軽やかな雰囲気のレイヤーボブなら、カジュアルなおしゃれもたっぷり楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri