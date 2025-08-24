突然現れた人懐っこい子猫を保護したときの動画がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は22万回を超え「心優しい主さんに出会えて良かったですね」「賢い猫だ！物件情報まで把握してるとは」「いいご主人でよかったですな、ネッコさん」といったコメントが集まっています。

【動画：帰宅中に突然『子猫』が近づいてきて……】

真夏に現れた子猫

ある日、仕事から帰ってきた投稿者さんの足元に1匹の子猫がやってきたそうです。投稿者さんの足にスリスリする子猫は、元気はありそうでしたがとてもやせていたのだそう。車の通りも多く、真夏という状況で、判断が遅れたら助けられないと思い、保護することにしたそうです。

子猫は投稿者さんの足にまとわりつき、ズボンをよじ登ってきたそうです。投稿者さんのおうちには猫用品がなかったので、急いで買い出しに向かったのだそう。何軒もお店を回ったそうです。

空腹で頑張った！

子猫用のごはんを用意すると、すごい勢いで食べていたそうです。子猫の食べる勢いから、空腹で辛かったことがわかります。ウェットフードも食べたそうです。そして、食べ終わると投稿者さんのところに来て、喉をゴロゴロと鳴らしながら報告してくれたのだそう。

楽しい家猫生活スタート

動物病院で診てもらったところ、命に関わる病気や感染症などにはかかっていなかったのだそう。爪とぎや、ケージ、ペットカメラなど、猫用品を揃えていくのを投稿者さんも子猫も楽しんでいるそうです。名前は「どらやき」ちゃんに決まったのだそう。真夏に現れ保護してもらい、家猫生活をスタートしたどらやきちゃんでした。

動画には「警戒心が1番強い傾向のキジトラがこれだけ寄り付くのはやはり…保護です」「まとわりつくのは、見るけどよじ登って来るのは初めて見ました」「この暑さです…保護されなかったらどうなっていたか」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「猫と生きる」では、家猫になったどらやきちゃんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫と生きる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。