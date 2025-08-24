岩田剛典、“亡き父”のために直接対決へ 『DOCTOR PRICE』第7話あらすじ
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務め、俳優の蒔田彩珠が共演する、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜 後10：30）の第7話が、きょう24日に放送される。それに先立って、同話の場面写真と見どころが公開された。
【場面写真】超豪華…！第7話以降のゲスト出演者
原作は漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける“痛快×医療サスペンス”ドラマとなる。
3年前の医療過誤の真相を追う鳴木金成（岩田）は、ついに黒幕が網野教授（ユースケ・サンタマリア）であることを突き止めるが、網野は私欲のために将成（林泰文）を犠牲にしたという鳴木の主張を認めない。そんな網野は、すべてを闇に葬るためか、極東大学病院・院長選への出馬を表明。現院長・天童真保（篠原涼子）との戦いが始まる。
そして、鳴木は石上道徳（三浦貴大）とともに、旅行会社「EXトラベル」の話を北見まもり（成海璃子）から聞く。EXトラベルは、PCR検査事業で大儲けし、最近では産婦人科の買収を続けているが、コロナ対策の助成金を不正に受給していたという疑いがあり、厚労省もマークしているという。そして院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと忠告を受ける。
そんな中、産婦人科医・水戸花実（村川絵梨）がDr.コネクションへ面談に訪れた。彼女の希望年俸は、4000万。それを聞いた夜長亜季（蒔田彩珠）は驚きつつも、水戸の持っている信念に感銘を受ける。鳴木は水戸の希望に近い案件を紹介するが、水戸からの連絡はなく、鳴木は夜長へあるミッションを言い渡す。
院長選への出馬を表明した網野は、極東大学のトップ・医学部長の座をも狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡健（北山宏光）は、院長選で天童が勝つよう動き出す。
一方、鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げる。すると、天童はその調査を進めているという。そこで鳴木は、自分と手を組まないかと持ち掛けたものの、天童の答えは「必要ありません」というものだった。
また、今作主題歌であるOmoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）とコラボした「ドラマ特別PV」もTVer、YouTube、SNSにて同時初公開された。今までの鳴木と夜長が歩んできた物語を一緒に振り返りながら楽しめる。
【場面写真】超豪華…！第7話以降のゲスト出演者
原作は漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける“痛快×医療サスペンス”ドラマとなる。
そして、鳴木は石上道徳（三浦貴大）とともに、旅行会社「EXトラベル」の話を北見まもり（成海璃子）から聞く。EXトラベルは、PCR検査事業で大儲けし、最近では産婦人科の買収を続けているが、コロナ対策の助成金を不正に受給していたという疑いがあり、厚労省もマークしているという。そして院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと忠告を受ける。
そんな中、産婦人科医・水戸花実（村川絵梨）がDr.コネクションへ面談に訪れた。彼女の希望年俸は、4000万。それを聞いた夜長亜季（蒔田彩珠）は驚きつつも、水戸の持っている信念に感銘を受ける。鳴木は水戸の希望に近い案件を紹介するが、水戸からの連絡はなく、鳴木は夜長へあるミッションを言い渡す。
院長選への出馬を表明した網野は、極東大学のトップ・医学部長の座をも狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡健（北山宏光）は、院長選で天童が勝つよう動き出す。
一方、鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げる。すると、天童はその調査を進めているという。そこで鳴木は、自分と手を組まないかと持ち掛けたものの、天童の答えは「必要ありません」というものだった。
また、今作主題歌であるOmoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）とコラボした「ドラマ特別PV」もTVer、YouTube、SNSにて同時初公開された。今までの鳴木と夜長が歩んできた物語を一緒に振り返りながら楽しめる。