ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬Âè5»Ò¼¡½÷¤Î°é»ù¤Ë¼«¤é»²²Ã¡Ö¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤Æ¥²¥Ã¥×¤Þ¤Ç´°àú¡×¡¡Âº¤¤»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬¡¢8Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¼¡½÷¡ÖÌ´¶õ¡×¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡È»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤¬ÈäÏª¡¡´õ¶õ¡õÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡×
¡¡ÄÔ¤Ï¡Ö´õ¶õ¤ÏÌ´¶õ¤ò»þ´Ö¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¥²¥Ã¥×¤Þ¤Ç´°àú¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥¯¤âÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¶á¤¯¤Ëµï¤ë¡£Âº¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡¦14¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡¦12¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
