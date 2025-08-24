◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

巨人の岡本和真内野手（２９）が左肘の故障の影響を感じさせない２戦３発の固め打ちで、チームに３連勝と約２か月ぶりの貯金２をもたらした。井上温大投手（２４）が６回途中無失点で、５月２１日以来の４勝目。３位のＤｅＮＡを３・５ゲーム差に突き放した試合について、阿部慎之助監督に聞いた。

＊＊＊＊＊＊

―６回に中山―吉川―甲斐で本塁タッチアウトにする中継プレーがあった。

「中山を慣れない（右翼の）ポジションに入れたんだけど、なぜかウチの外野手の中では一番守備範囲が広いデータも出ているんで。ナイスプレーでしたね。情けないんだけどね。内野から行った子が一番守備範囲広いって」

―井上の降板時に言葉をかけていた。

「（６回先頭）蝦名君に１ボール２ストライクから膝元のスライダーを投げたんだけど、（バットが）ビシッと止まって。（その直後にスライダーを）もう１球投げて振ると思った？って。球種変えりゃいいのにって話をして。もうちょい勉強した方がいいと思いますね」

―明日へ向けて。

「カード勝ち越しましたけど、この時期になるとそんなの関係ないんでね。まず目先の試合を勝つ。それだけを考えて残り３０試合やりたいなと思います」