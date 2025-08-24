ÌðÂô±ÊµÈ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¿ÍÀ¸¡É¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ¥¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌðÂô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌðÂô¤òÁ°¤Ë¡¢MC¤ÎÎÓ½¤¤Ï¡ÖÈÖÁÈ»Ë¾å¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶ÛÄ¥´¶¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤«¤é¤âÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌðÂôËÜ¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿60Ê¬¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤ÈÎµÀ±ÎÃ¤âÆ±ÀÊ¡£¡ÖÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¿ÍÀ¸¡×¤ò¼´¤Ë¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯2025Ç¯¤Ï¡¢ÌðÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£Åìµþ¥Éー¥à2DAYS¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØEIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR¡ÖDo It¡ªYAZAWA 2025¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÀºÎÏÅª¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¡¢Åö¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡ÈÌðÂô±ÊµÈ¡É¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¼«¤é¸ì¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌðÂô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëµ¡²ñ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¤½¡¡1978Ç¯´©¤Î¼«ÅÁ¡ØÌðÂô±ÊµÈ·ãÏÀ½¸ À®¤ê¤¢¤¬¤ê How to be BIG¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡¿KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¦»å°æ½ÅÎ¤¤Ë¤è¤ëÊ¹¤½ñ¤¤Î¼êË¡¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢ÀÖÉÏ¤«¤é¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌðÂô¤ÎÈ¾À¸¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Ãù¶â5Ëü±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¹Åç¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¡Ö¤ª¤ì¤Ï²»³Ú¤ò¤ä¤ë¡¢À±¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤Î¤ê¤¬À¸¡¹¤·¤¯ÄÖ¤é¤ì¡¢Æ±½ñ¤Ï½éÈÇ¤«¤é11Ç¯¤Ç18ÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢Îß·×200ËüÉô¤ËÃ£¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²á·ã¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÏÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢°Ê¸å¡ÖÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤ÏÌðÂô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÉûÂê¤Î¡ØHow to be BIG¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊªÁü¤Ï¡¢¼«¸Ê·¼È¯½ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¸½Âå¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ë¤â»É¤µ¤ëºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚµþ¹á¤â¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡ÈYAZAWA¥Õ¥êー¥¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌðÂô¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌðÂô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ´¤ì¤ÎËÜ¿Í¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¸½ºß¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÎµÀ±ÎÃ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌðÂô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊì¤«¤éÆ±½ñ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ìÆÉ¤ó¤À¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢Ä«¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤âÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ì¤ë²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ½éÂå¤ÎËÜ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¼é¤êÂå¤ï¤ê¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÆóºýÌÜ¤òÇã¤¤Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¾ÝÄ§Åª¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÎµÀ±¤Ï¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌðÂô¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤³¤È¤â±®¤¨¤ë¡£ÌðÂô¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¿´¤Ë¤â²Ð¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÎÂÐÃÌ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ÌðÂô¤ÎÈ¾À¸¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Î³Ë¤ËÇ÷¤ë¡£Ä¹Ç¯¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¿¿µ¶¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤é¤·¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥é¥¤¥Ö¸å¤Ï³Ú²°¤ËÌá¤é¤ºÂ¨µ¢Âð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡×¡ÖÌ´¤ÈÍß¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡ÈYAZAWAÀá¡É¤Ï·òºß ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥¿¥ª¥ë¤ò¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁá´üÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£Í½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤ÏµíÐ§¥Á¥§ー¥ó¡Ø¤Ê¤«±¬¡Ù¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢ºÊ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÌðÂô¤Î²£´é¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤ËÇ÷¤ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÊª¸ì¡É¤¬ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¸«À¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸Å¯³Ø¡£»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÆüÍË¤ÎÌë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÌðÂô¤Î¸¶ÅÀ¤È¸½ºßÃÏ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=Z11¡Ë