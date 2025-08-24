◆第１０７回全国高校野球選手権大会

低反発の金属バットが導入されて２年目の夏。本塁打数は昨年の７本から１０本に増え、総得点も３０８から３４１に増加した。対応の基本は体力を増強し、振る力を向上させること。沖縄尚学は、甲子園でも継続して筋トレを行っていた。日大三の三木監督は「力負けしない練習を、１年間やってきた。芯で捉えれば、あまり変わらない。（バットの先端に）重みがあるので、逆に飛んでいく」と話す。

延長タイブレークは、過去最多の６試合（２３、２４年）を上回る８試合。その中から、準々決勝の県岐阜商―横浜のような名勝負も生まれた。

酷暑対策として午前８時から２試合、午後４時１５分から２試合を行う２部制が導入。夕方の部でプレーした多くの選手が、暑さを回避できたメリットを口にした。ファンにも快適な観戦をもたらし、午後７時１３分に開始された９日の１回戦・市船橋―明豊の観客数は２万９０００人。昨年の１、２回戦の第４試合で最も観客が多かったのは、掛川西―日本航空の２万人。「夏の甲子園」イコール「灼熱（しゃくねつ）の太陽」というイメージに変化が生じるかもしれない。

新たな取り組みは終わらない。来春センバツからＤＨ制が採用され、その先には７イニング制も検討されている。高校野球をサステナブルなものにするには、その“固定観念”にこだわるより、柔軟な受け止めの方が重要だと感じる。（浜木 俊介）