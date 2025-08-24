²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡É¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤ï¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÇúÂ®¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÁê¼êÌî¼ê¤¬¥Ó¥Ó¤ë¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡¼1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ÎÇúÂ®¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÁê¼êÌî¼ê¤¬¥Ó¥Ó¤ë
8·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î23Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆâÌî¥´¥í¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¤Ë·Þ¤¨¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂÐ¤·¡¢Í¶¤¤µå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¥¾¡¼¥óÆâ¤Î¹¥µå¤ò¿¶¤ê¤Ë¤¤¤¯·Á¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿141km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£¤³¤ì¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼é¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ÎÀµÌÌ¤Ø¤ÈµåÂÂ®¤¯Å¾¤¬¤ë±Ô¤¤¥´¥í¤Ë¡£¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¸åÊý¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¤é¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃ«¤â¤Þ¤¿¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ï¤äÀµÌÌ¾×ÆÍ¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤ÆÀ£Á°¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤Ë»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾·³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤È¡¢Äü¤á¤Ê¤¤Á´ÎÏ¼ÀÁö¤æ¤¨¤Î¥Ë¥¢¥ß¥¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤ï¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö»×¤ï¤ºÀ¼½Ð¤¿¤ï¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ç£÷¡×¡Ö¥¢¥é¥¨¥¹Æ¨¤²¤Æwww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¡õ¥¢¥é¥¨¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëº¸¤Î¹¥ÂÇ¼ÔÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¿Æ¤·¤²¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡ÈÊóÉü¹çÀï¡É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿6·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î20Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤¬»àµå¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ°ìÎÝÎÝ¾å¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÃÌ¾Ð¤·¤¢¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Î¾·³¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÂçÃ«¤Ï¡¢·ãÆÍ¤òÌÈ¤ì¤¿¸å¤Ç¥¢¥é¥¨¥¹¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤¤¤¢¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë