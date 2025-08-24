·Ù»¡´±¤Îµá¤á¤òµñÈÝ¤·¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤º¤Ë¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿ÃË¡¡Ä´¤Ù¤È¤³¤í¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¤À¤Ã¤¿¡¡³Ð¤»¤¤ºÞ½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯6·î¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï8·î23Æü¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï6·î15Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç³Ð¤»¤¤ºÞ¤ª¤è¤½0¡¥4¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ëÃË¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î½êÍ¤¹¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¡¢·Ù»¡´±¤¬µá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤ÏÃÇ¤ê¡¢¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜº÷¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¤È¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÑ¶ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¸©³°¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢8·î23Æü¤Ë·Ù»¡¤¬ÃË¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÎÆþ¼ê¥ëー¥È¤ä¡¢Æ¨Ë´¥ëー¥È¤Ê¤É»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£