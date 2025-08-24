◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

泉口が新たな扉をこじ開け、快音も響かせた。球団日本人では１１年の長野久義以来の、入団２年目以内でのシーズン規定打席到達。「いい時も悪い時も阿部監督が使い続けてくれたので、この規定打席到達があると思います」と感謝の思いを口にした。今季チーム一番乗りで達した中で、２―０の８回には一塁線を破る適時二塁打を放つなど２安打１打点の躍動だ。

今季は「４番」と「９番」以外の全ての打順を経験している中で、波も少なく安定した打撃を続けている。「自分に負けていました」という昨季から変化を加え、今年はウェートトレや食事の量をキープ。食事はバランスを重視し、カップラーメンなども極力控える。「ゼロにすると、それがストレスになったりもすると思う。休み前とか、自分へのご褒美で食べるときはあります」。たまにシュークリームなどの甘い物を口にするのが至福のひとときだ。

打率２割８分６厘、１１３安打はともにチームトップ。「数字は最後についてくるものだと思っています。（起用に）しっかり感謝しながら、これからもチームに貢献できるように頑張っていきたいです」。これまでと変わらず、慢心なくグラウンドに立ち続ける。（田中 哲）