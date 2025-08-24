ドジャースは２３日（日本時間２４日）、敵地・パドレス戦前にブレーク・スネル投手（３２）が「父親リスト」（ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）に入り、代わりにカービー・イエーツ投手（３８）が負傷者リスト（ＩＬ）から復帰したことを発表した。

スネルは前日２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦で先発。打線の援護に恵まれず勝利投手こそ逃したが、ダルビッシュとの投げ合いで７回６安打２失点、５奪三振の好投を見せて試合を作った。今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を誇る左腕は４月に左肩を痛め離脱。８月２日の敵地・レイズ戦で約４か月ぶりに復帰し、その後４登板で２勝を挙げるなど、チームを支え、防御率１・９７と力を見せている。

父親リストは、大谷翔平投手（３１）も４月に真美子夫人の第１子の長女出産に伴って使用した制度。夫人の出産に立ち会うために、出産予定の４８時間前から入ることが出来て、最大３日間使うことが出来る。スネルは、ヘイリー夫人の出産のため、チームを離れることになった模様だ。

代わりに昇格するイエーツは、腰痛のため７月２６日（同２７日）の敵地・レッドソックス戦の登板を最後にＩＬ入りしていた。昨季レンジャーズで６１試合に登板して防御率１・１７だったベテラン右腕は今季、ここまで３９試合に登板して４勝３敗、３セーブ、防御率４・３１をマークしている。

リリーフ陣のやりくりには苦戦していたドジャースだが、前日２２日（同２３日）には左腕のスコットもＩＬから復帰。イエーツも復帰したことで、パドレスと争う地区優勝、球団初の２年連続ワールドシリーズ制覇を狙うシーズン終盤へ光が見えてきた。