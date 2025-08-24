¡Ö¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ËÊ£»¨¤ÊËÜ²»¡¡¸µ¡ÖÆ®¤¦AV½÷Í¥¡×¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·óYouTuber
¡ÖÆ®¤¦AV½÷Í¥¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê30¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Û¤«¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼Ã´Åö¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡×¤È¼«¿È¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¡»ä¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ªÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¤Ë»÷¤Æ¤ó¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¢¨ÆÃ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿Å½¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆµÕ¤Ë¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¤Ï¸µ·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥·ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£