¥¤¥³¥é¥ÖÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢£Í¥¹¥Æ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¿·¶ÊÈäÏª¸å¥ª¥Õ¥·¥çÈäÏª¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»Ø¸¶è½Çµ¤â°Ï¤à
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡ËÊüÁ÷¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖM¥¹¥ÆÀ¸ÊüÁ÷¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡Ù¤«¤é¤Î¡ØÆâ½ï¥Ð¥Ê¥·¡Ù½éÈäÏª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¿·°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¤Í¥Ï¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¥Ï¡¼¥È½éÈäÏª¡¢¿·°áÁõ¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤¼¡¼¤ó¤Ö¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ï¤à¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£
¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡Æâ½ï¥Ð¥Ê¥·¤Î²»¸»¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤Í¡ª¡ªM¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤âÌµ»ö»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿·°áÁõ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö°áÁõ¤â¿·¶Ê¤â¤á¡¼¤Á¤ã¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£