ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö¥Ú¡¼¥¸¤á¤¯¤ë¤¿¤ÓÈ¯¶¸¡×¼Ì¿¿½¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¸ý³Ñ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡¡
ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü8·î22Æü¤è¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£²ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤ë·Ê¿§¤Ë¿´¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î³¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¸÷¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°ºî¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø20¡Ù¤«¤é5Ç¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÂ¤ªÀè¤Ë´°À®¤·¤¿º£²ó¤Î¡Ø25¡Ù¤ÈÁ°ºî¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÊÑ²½¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÍÍ¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅö»þ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ²±¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö25ºÐ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÁÇÅ¨¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤È¾Ð´é¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡£¡×¡ÖÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¸«¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤µÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯¶¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£