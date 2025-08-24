µÜºêÍ¥¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×ºÇ½ªÏÃ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
½÷Í¥¤ÎµÜºêÍ¥¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢Netflix¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙºÇ½ªÏÃ´Õ¾Þ²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·ò¡¢µÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ò´Õ¾Þ¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Î¤¿¤á¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë1¶Ê1¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¡¢¿ûÅÄ¾ÚöÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼¡ª¿ûÅÄ¾Úö¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥º¥Ã¥Á¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«½ª¤¨¤¿¸å¡¢»ÖÂº¤¬¡Ö¤¢¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡¢´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¡ªËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
