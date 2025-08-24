

切手デザイナーのお仕事の魅力を語ってくださった貝淵純子さん（撮影／今井康一）

【貴重写真】ベテラン切手デザイナーが手がけた切手の数々。絶対に見覚えがある“あのデザイン”も！

150年以上も前から、手紙や絵葉書にのせて私たちの想いを運び続けてきた、小さな小さな「切手」。日本で最初の郵便切手が発行されたのは、1871年4月20日のことでした。

その作り手が、日本にわずか8人しかいないことを、ご存じでしょうか。

「これまで経験してきたこと全部、ムダなんてなかったと思うんです」

そう語るのは、この道20年のベテラン切手デザイナー・貝淵純子さん（65）。現在は日本郵便株式会社で切手デザインを担当する彼女がこの職に就いたのは、45歳のときでした。

“遠回り”をしながらも着実にキャリアを築いてきた貝淵さんの半生と、普遍的なものの裏側にある、見えない戦い。その物語をたどれば、一枚の切手が単なる紙片ではなく、作り手たちの努力と想いが込められた「アート」であることがわかるはずです。

切手にはさまざまな種類が。今年、話題となったのは…

切手デザイナーの仕事は、私たちが想像するような、ただ机に向かって美しい絵を描くだけの世界ではありません。

貝淵さんによると、郵便切手には、通年販売しており日常的な郵便に使われる「普通切手」のほか、国の大切な記念日のために発行する「特殊切手」、さまざまな手紙に合わせて切手選びも楽しめる「グリーティング切手」など、さまざまな種類があります。

特殊切手やグリーティング切手は「記念切手」とも呼ばれ、春夏秋冬の景色や伝統的な建築物のほか、人気キャラクターが題材となることも。今年は、大阪・関西万博公式キャラクター『ミャクミャク』がデザインされた切手も発売され、話題を呼びました。

「普通切手の改訂は頻繁には行われないため、私たちが日々、企画するのは特殊切手のデザインです。“どんな切手を作るか”という計画は、発行の約2年も前から動き出します。各省庁から寄せられる提案を社内で検討し、外部の有識者にも意見を求めながら、長い時間と対話を経て、ようやく発行計画がスタートします」（貝淵さん、以下同）



貝淵さんは身振り、手振りも交えながら、丁寧に制作工程を教えてくれた（撮影／今井康一）

計画が固まると、次に決まるのは担当デザイナー。しかし、ここから担当が一人で黙々と作業を進めるわけではありません。企画の詳細やプロモーションのアイデアを考える「切手プランナー」とチームを組み、二人三脚で切手のイメージを膨らませ、コンセプトを検討していきます。

コンセプトが定まったら、切手デザイナーがそれをカタチにしていくわけですが、貝淵さんの場合は、どんな手順で進めていくのでしょうか。

「はじめからパソコンで絵を描くデザイナーもいますが、私は鉛筆でラフデザインを描くところから始めます。使いやすい銘柄も決まっているんですよ」

絵の予備校に通っていた時代から約50年、今でも変わらない癖があると言います。それは、「練りゴムをこねながら、デザインの案を考えること」。そして、「頭を空っぽにしたいときは、ひたすら鉛筆を削ること」。



先の尖った鉛筆に練りゴム、カッター、ラフ用紙。鉛筆の“削りかす入れ”も隣に常備（撮影／今井康一）

デザイン制作の工程だけで数カ月。刷り色は何度も確認

そうしてアナログな方法で生まれたアイデアの種を、今度はパソコンを使って具体的なデザインへと落とし込んでいきます。作品によっては原画として水彩画を描き、それを取り込んで切手用データに仕上げることもあるそう。

「デザイン制作には、1カ月から2カ月……長いときは3カ月ほど。写実的なデザインの場合は、絵を描く時間も長くかかります。昔の記念切手は1券種でしたが、近年普及してきたシール式切手は、1シートにつき約5〜10種類。時には、20種類のデザイン案を一度に進めることもありますね。

各方面からのチェックを受け、OKが出たら次は印刷。最近は、海外の印刷会社が製造することも増えてきました」

印刷の色合いが光の加減で変わってしまわないよう、色の調整（色校正）にも細心の注意を払うことが鉄則。デザイナーは、印刷会社から上がってきた試刷品を、特別なライトの下で何度も何度も確認するのだそうです。



パソコン上で切手デザインの確認をする貝淵さん。その眼差しは真剣そのもの（撮影／今井康一）

こうして、構想から実に2年近くを経て、ようやく新たな切手が私たちの元へと届けられます。

「海外の印刷会社の方には、この日本のシステムはとても驚かれますね。組織の中に専門のデザイナーが社員として存在し、長い期間をかけてチームで作り上げていく、というのは、珍しいのかもしれません」

日本画家を目指し、憧れの東京藝術大学を4回受験

45歳で切手デザイナーとして日本郵便に入社したという貝淵さんですが、気になるのは、この職業に就くまでの道のり。振り返ると、そのキャリアの始まりは、高校時代に恩師から受けた何気ないひと言でした。

書道、美術、音楽。どれも同じくらい好きだったなか、選択授業で「美術」を選んだ貝淵さん。ある日、彼女の描く絵を見ていた担当教師が問いかけます。「東京藝大（東京藝術大学）は受験しないの？」と。

その言葉で“その気になった”貝淵さんは、美術の世界へ進むことを決意。しかし、その道は決して平坦ではありませんでした。

「ぶっちゃけて言うと、藝大受験にずっと失敗してたんですよね」

まだ女性が大学に進学すること自体が、今ほど当たり前ではなかった時代。サラリーマン家庭で国立大学しか許されなかった貝淵さんは、芸術大学の最高峰を目指し続け、4年にわたって挑戦を続けます。

「当時は好景気の真っただ中で、“卒業して、日本画家になれば食べていける”と思い込んでいたんです。その夢を胸に、予備校の学費などを稼ぐため、飲食店や幼児教室の先生、子ども向け教材の絵を描くなど、さまざまなアルバイトに明け暮れる日々を送りました」

4浪目での東京藝大の受験結果は、残念ながら不合格。しかし、この年から私立の受験も許された貝淵さんは、武蔵野美術大学へ進学します。そして彼女の人生は、大学時代のご縁によって、大きく動き出すのです。



悔しい経験を語る際にも、貝淵さんの表情はどこか朗らかで優しいものでした（撮影／今井康一）

大学では日本画を専攻し、卒業後も画家を目指しながらフリーターをしていたある日のこと。当時でいう郵政省の「技芸官」（現在の切手デザイナー）として働いていた大学の同級生から声がかかりました。

「委嘱者（外部のデザイナー）として、年に数回、切手やはがきのデザインを制作する仕事を手伝わないか？」

これまで磨いてきたデッサンの力が、ここで初めて社会とつながりました。

一人で息子を育てていくため、“一大決心”を固め──

委嘱者として働き始めてから数年後、彼女の人生に新たな責任と覚悟が生まれます。ひとり親として子どもを育てていくことになったのです。

「フリーランスの仕事だけでは、この先子どもを養っていくことはできないかもしれない」。母としての責任感が、彼女に大きな決断をさせました。

「まずは“なんとか手に職を”と思い、息子が1歳のときに6カ月間、職業訓練校に通ってDTP（デスクトップパブリッシング）の技術を学ぶことにしました。パソコンとは無縁の人生だったので、ゼロからの挑戦。もう、とにかく必死で（笑）」

実に、母は強し。訓練校を修了するや否や、経済的に余裕がないなかでも、「せっかく習ったから」と当時はやっていたカラフルなiMacを購入したといいます。

「覚えたことを忘れないよう、基本的な操作はできるようにしておきました。今もこのときの経験が生きているので、本当に良かったと思います」

その数年後、ついに切手デザイナーの正社員での中途採用の募集が出ます。毎年あるわけではない、それも採用されるのはほんの数名という狭き門。それでも「一人で息子を育てていくためには、会社員として働きたい」とこのチャンスに挑んだ貝淵さんは、当時45歳でした。

多くの応募者が集まるなか、彼女は見事に難関を突破。“国の顔”を作るプロフェッショナルとして、新たなスタートラインに立ったのです。



こちらは拡大鏡ならぬ「縮小鏡」。パソコンを使用しなかった時代などは、約6倍大で描いた原画を切手サイズに縮小し、仕上がりイメージを確かめながら作画していました（撮影／今井康一）

東京藝大への4度にわたる挑戦、画家を目指して仕事先を掛け持ちした日々、そしてフリーランスのデザイナーとしての期間。一見すると、遠回りにも見える現職までの道のりについて、貝淵さんは笑顔でこう語ります。

「経験してきたこと全部、ムダなことはひとつもないって思うんです。例えばフリーター時代、幼児教室で先生をしていたときには、母親たちの前でのセミナーも担当しました。大勢の前でプレゼンする際には、その経験が生きています。それから、飲食店でのバイトでは、多くの人と出会います。いろんな人がいるんだなぁという気づきや忍耐強さは、そこで身についたかなと」

人前で話す度胸。さまざまな人々の暮らしを想像する力。そして、多少の理不尽さにも動じない忍耐力。すべてが彼女の血となり肉となり、今の仕事につながっている。貝淵さんの言葉は、過去の経験はどんなことでも人生の糧になるのだと、優しく、力強く教えてくれるようでした。

「あまり記憶がない」ほど忙しかった日々を乗り越えて

貝淵さんの切手デザイナー人生のなかで、最も心に残っている仕事。それは、誰もが一度は目にしたことのある、あの「普通切手」にまつわるものでした。

2005年に入社し、上司の指導のもとで経験を積んでいた彼女の転機は2012年。当時のデザインリーダーが退職し、その後任として課長に抜擢されます。しかし、平穏な船出ではなく、就任早々にもかかわらず、一大プロジェクトに加わることになったのです。

「2014年シリーズとして発行される新たな普通切手のデザインを担当することになったのですが、管理職の仕事にも慣れていないなか、2度の消費税改定が予定され、それに伴う普通切手の全面刷新という大プロジェクトが重なり……あの頃が一番大変でしたね」

さらに、当時の貝淵さんは、このプロジェクトの裏側で、プライベートでも大きなピンチを迎えていました。

「忙しすぎたのか、当時の記憶があまりないのですが、私生活では子どもの高校受験もあり、たびたびうろたえたように思います。とにかくタスクが多いため、1年間分の切手発行スケジュールをA4サイズ1枚にまとめて手帳に挟み、常に持ち歩いていました。優先順位を入れ替えながら、一日ずつ、やるべきことをやる、という毎日でしたね」

仕事と家庭における荒波が一気に押し寄せた、人生最大のピンチ。本人は、「乗り越えられたかどうかもわかりません。残業も多く、息子に悪くて何度も辞めようと思いましたが、当の息子から“辞めちゃダメ”と諭され、母の手も借りてなんとか続けることができました」と笑います。

結果として、普通切手はスケジュール通りに発行され、お子さんの受験も無事に終えることができました。その手帳に刻まれた無数のタスクが、彼女の見えない戦いの軌跡を物語っているかのようです。



貝淵さんがデザインを担当し、2014年シリーズの第1弾として2014年3月に発行された「2円普通切手（エゾユキウサギ）」は長きにわたり人気を博しました（写真／日本郵便提供）



こちらは貝淵さんが普通切手のなかで最後に担当した「350円普通切手／三陸復興国立公園（北山崎）」。エゾユキウサギとは打って変わって、荘厳な雰囲気が漂います（写真／日本郵便提供）

その後もいくつもの切手等を担当してきた貝淵さんですが、この仕事に付きまとう“壮絶なプレッシャー”とは、いまだに闘っているそう。

「結局、どんな切手を作るにせよ、“ミスがないのが当たり前”って言われちゃうんですよね。当然のことですが、大量のタスクをこなしながら、デザインの本当に細かい部分にまでミスがないようにするわけですから、その影にはすごい努力があるんです」

ミスが出ないよう細心の注意を払い、勉強も入念に

例えば、動物がモチーフの切手。各動物の専門家に細かくチェックしてもらい、指摘があれば何度も何度も描き直す。発行された後に「尻尾の形が違う」「毛並みに違和感がある」などと指摘されることは、絶対にあってはならないのです。同じく、「日本の自然」がテーマであれば、描かれる風景や植物などに小さな間違いもないよう、入念な確認が必要です。

「私が手がけた普通切手には、発行後の指摘が一切ありませんでした。それが当然で、別に誰も評価してくれるわけではないけれども、自分の中ではすごいことだって思ってます。多くの方々の協力や努力にも支えられ、“当たり前”を維持し続けてこられたことには、大きな達成感とやりがいを感じています」

他に思い入れのあるご自身の作品を伺ってみると、発売当初から「かわいい」と好評だった普通切手の「エゾユキウサギ」に加え、「全国47都道府県の花」「童画のノスタルジー」「季節のおもいで」などのシリーズ作品、そして数々の記念切手だと言います。

「記念切手は、それまで知らなかった世界に触れることができるので毎回、夢中になって調べます。切手を制作するうえでは、日本の文化、文化財、世界遺産、国立公園、全国の風習のほか、著作権侵害などを避けるための知識も大事です。今でも法務部知財担当にはたびたび相談に行きますし、日々、勉強中です。

この仕事に就いて約20年ですが、自分がデザインした切手が貼られた手紙を見ると、今でも毎回嬉しくなります」

その一枚一枚に込められた、決して表には出ることのない“当たり前”のための努力を、私たちはもっと愛おしく思ってもいいのかもしれません。



思い入れがあるという「全国47都道府県の花（50円）」。2011年7月発行。丁寧に描かれた色とりどりの花たちが、見る者の心を明るくしてくれます（写真／日本郵便提供）

切手デザインのプロとして、そして一人の女性として、数々の困難を乗り越えてきた貝淵さん。コロナ禍においては、仕事を続けながらもお母様の介護、そして看取りを経験します。

「私の場合は両立期間が数カ月でしたが、上司や仲間が何度も助けてくれて。とても感謝してますし、その経験をしたことで、介護をしながら仕事をしている方たちの大変さを知りました。だから、そういう方が周りにいた際には、できる限りのフォローをしたいなと思っています。

それから、最期まで母のそばについていたことで、『死』というもの、ひいては自らの『生』を深く見つめ直すきっかけも与えてもらえました」

「後進の活躍を支えられる環境づくり」に尽力するワケ

自身の苦しい経験を、他者への優しさへと昇華させる貝淵さん。会社にテレワークやフレックス制度が導入されたことを「心からよかったと思う」と喜び、

「私は入社してしばらくの間、婦人科の病気や偏頭痛、貧血に悩まされてきたので、“あのときテレワークがあれば！”と思うことが、今でもあります。体調が変化するとき、子育て期間……どうしても思うように働けないタイミングがあったけれど、今は柔軟な働き方をして、うまく活躍できる方法がある。そんな環境が続けばいいですよね」

だからこそ、彼女は自らにこう言い聞かせています。

「“私のときなんかは〜”、みたいな、そういう小言を言う年長者には絶対にならないこと（笑）」

このユーモアと優しさこそが、貝淵さんがチームから慕われる理由なのかもしれません。そして、彼女が強く後進の働きやすさを願うのには、もうひとつ理由があります。それは「切手」という商品における、重要な顧客層が関係していました。

「郵便局に一番足を運んでくださるのは、中高年の女性なんですよ。そういう方たちが喜んでくださる切手もたくさん作れたらいいなと思うんです」

もちろん、素敵なデザインを生み出すには男性デザイナーの視点も、若い世代の感性も、すべてが不可欠。そのうえで、“最も商品を手にする”お客様の気持ちがわかる、同じような経験や価値観を持つ作り手の存在が、チームにとって大きな力になります。

「だからこそ、子育てやさまざまなライフステージの変化を経験する女性たちが、デザイナーとして活躍し続ける環境を守っていきたいなと。テレワークをする人がいても、チームで進める業務に弊害が出ないよう、うまく調整すること。それが今の自分の、密かな任務だと思っています」

そう語る貝淵さんの笑顔は、やはりどこまでも優しく、温かいものでした。



貝淵さんが手がけた、伝建制度創設50周年を記念した切手。懐かしさを感じさせます（撮影／今井康一）

近年の切手の発行枚数は、普通切手を除いた特殊切手だけで、年間約8億8000万枚。貝淵さんたちデザイナーが生み出す作品は、それだけの数、人々の想いを乗せて日本中を旅しています。

その壮大な仕事に、彼女は20年間、人生を捧げてきました。しかし、そろそろ終わりが訪れます。

「来年の3月には定年を迎えます。実は、もう切手のデザイン担当は終わってしまったんですよ。発行されるタイミングで担当者がいないというのは、各所が困ってしまうので。やりたいものがあっても作れないんだとわかってから、切手を生み出すことができた時間って、すごくありがたかったんだなと、今頃改めて気がつきました」

切手ならではの魅力は？「ピリピリ、ピリピリって…」

切手づくりを通して伝えたいことはまだまだ尽きないけれど、そのバトンは、次の世代へと託されるのです。では、定年を迎えた後、彼女は何を描くのでしょうか。「なにも考えてないです」と、いたずらっぽく笑った後、少しだけ声を潜めて、秘密を打ち明けてくれました。

「実は、また日本画を勉強し直してみたいと思っているんです。どこか大学院や教室に通うのか、どのくらいまで極めるのかは、まだ悩み中ですが」

貝淵さんの人生の旅は、まだまだ終わらないようです。

最後に尋ねたのは、これから先も残ってほしい“切手ならでは”の魅力。

「なんだろう……やっぱり、この手のひらサイズの小ささかな。それから、今は台紙から剥がして貼るシール式がほとんどになってしまったけれど、昔ながらの“裏のり式”の切手も残ってほしいなっていう思いはあるんですよね」

一枚ずつ切り離し、裏を濡らして貼る、少しだけ手間のかかる、あの切手。

「ピリピリ、ピリピリってね、本当気持ちいいんですよ。なので、その“いかにも”な切手もずっと残ってくれると嬉しいです」

効率や便利さだけでは測れない、人の手の温もりや、ささやかな喜び。貝淵さんが守り、伝えたかったものの正体は、そんなところにあるのかもしれません。

次にあなたが誰かに手紙を書くとき、その手に“ピリピリ”と切り離す切手があったなら。その一枚に込められた、一人の女性の「すべて無駄じゃなかった」人生の物語に、少しだけ想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

（高橋 もも子 ： ライター）