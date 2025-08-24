µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬2ÂÇÀÊ¡õ2ÀïÏ¢È¯¡¡Ä¹ÅèÌÐÍºÄ¶¤¨µåÃÄ4ÈÖ¡Ö8Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¡×²¦Äç¼£¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¤Ë¼¡¤°3¿ÍÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Î¤â¤¦°ì²¡¤·¤¬¸ú¤¤¤¿¡£0¡½0¤Î5²ó¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬ÀÐÅÄÍµ¤Î121¥¥í¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£Äã¤á¤ËÄÀ¤àµå¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ¤¬Á°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¥°¥Ã¤È²æËý¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï±¦¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨½é¤Î2ÀïÏ¢È¯¤Ï¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î3»î¹çÏ¢Â³VÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÆüÏ¢Â³¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡7²ó1»à¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀÐÅÄÍµ¤«¤é128¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø¡£4·î16Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£µåÃÄ¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ¤Î8Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢ºÇÄ¹7Ç¯¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤òÈ´¤¡¢²¦Äç¼£¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¤Ë¼¡¤°3¿ÍÌÜ¡£¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº¸Éª¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¡ÖÄË¤¤¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¸µ¡¹¡¢ÏÓ¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤Ê¬¡¢¡Ö´ïÍÑ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢º¸¡ÊÏÓ¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Äã¤á¤ÎÆñ¤·¤¤µå¤Ë¤âÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¡¢ËÞÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Öº£¤Ï¡Ê²ÄÆ°°è¤¬¡ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿Ê¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿±¦¼ê¤Î¤â¤¦°ì²¡¤·¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç6·î30Æü°ÊÍè¤ÎÃù¶â2¡£3°Ì¡¦DeNA¤Ë¤â3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£»Ä¤ê30»î¹ç¤Ø¸þ¤±¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë