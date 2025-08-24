DeNA¡¦ÀÐÅÄÍµ¡¡2ÈïÃÆ¤Ç4ÇÔÌÜ¤â»°±º´ÆÆÄ¡ÖÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×2°Ìµð¿Í¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA1¡½4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡DeNAÀèÈ¯¤ÎÀÐÅÄÍµ¤¬5¡¢7²ó¤Ë²¬ËÜ¤Ë¤È¤â¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó7²ó2¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ò¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂÇÀþ¤Ï¤³¤³2»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¤ÈÄãÄ´¡£2°Ìµð¿Í¤Ë2Ï¢ÇÔ¤Ç3.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£