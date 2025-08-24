NHK連続テレビ小説『あんぱん』は、実力派から若手まで多彩な出演者が揃う作品だが、物語が折り返しを迎えたいま、キャストの一人ひとりが不可欠な存在として物語を支えているのを実感している人も多いだろう。その中で、登場からわずかな時間でありながら、強烈な存在感を放っている人物がいる。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴だ。彼が演じるのは作曲家・いずみたくをモデルにしたいせたくや。物語のクライマックスとなる楽曲「手のひらを太陽に」の誕生を担う重要な役どころであり、現役トップアーティストの起用は、朝ドラにおけるキャスティングの新しい可能性を示している。

もっとも、アーティストが朝ドラに登場するのは今回が初めてではない。これまでも音楽の世界で活躍する表現者がキャスティングされ、その個性を生かした存在感で物語に新たな深みを与えてきた。歌声やステージで培った感性が、演技や役作りの中で独自の輝きを放ち、視聴者の記憶に残る名シーンを生み出してきたのである。

朝ドラとアーティストの関係性を語る上で、最も象徴的な人物と言えば星野源だろう。『ゲゲゲの女房』（2010年度前期）でヒロインの弟・飯田貴司を演じ、素朴でかわいらしい存在感で注目を集めた。まだ俳優としては端役が多かった時期に、朝ドラ出演で一気に知名度を高めたことは、その後のキャリアにおける転機となった。さらに『半分、青い。』（2018年度前期）では主題歌「アイデア」を担当。俳優として出演し、アーティストとしては楽曲を提供するという朝ドラとアーティストの関係を更新した存在と言える。

そして、『あんぱん』の主題歌「賜物」を担当するRADWIMPSの野田洋次郎も朝ドラに俳優として出演している。『エール』（2020年度前期）では、主人公・古山裕一（窪田正孝）と同じコロンブスレコードに所属する作曲家・木枯正人を演じた。繊細で人間味あふれるキャラクターを、抑制された表情や静かな語り口で体現し、音楽家としての感受性を役に自然に落とし込むだけではなく、劇中で古賀政男の名曲「影を慕いて」を歌唱するシーンもあり、音楽家としての経験が演技にも活かされていた。

もう一人忘れてはならないのが、ピエール瀧である。『あまちゃん』（2013年度前期）では寿司屋の大将・梅頭を演じ、強面な外見とユーモラスな振る舞いとのギャップで、物語を一段と豊かにした。顔芸を駆使したユーモアは宮藤官九郎脚本の遊び心とも噛み合い、視聴者の強烈な印象に残った。さらに『とと姉ちゃん』（2016年度前期）では板前役を好演。音楽家としての経験を生かし、遊び心あふれる演技で名脇役となった。

■朝ドラ主題歌とアーティストと強固な結びつき そしてもう一つ特筆すべきは、『ひよっこ』（2017年度前期）での配役だ。みね子（有村架純）の叔父・宗男を演じた峯田和伸は、俳優としてのキャリアをさらに広げただけでなく、銀杏BOYZとしての音楽活動にも弾みをつけた。さらに、久坂早苗を演じたシシド・カフカ、彼女の恋人役を務めたTHE COLLECTORSの古市コータロー、そして柏木ヤスハルを演じた古舘佑太郎と、主要人物の周囲を固めるキャラクターに次々とミュージシャンが起用された。これは脚本家・岡田惠和の音楽的素養と趣向が反映されたキャスティングであり、朝ドラが音楽と物語の親和性を作品全体に浸透させた代表例として記憶されている。

朝ドラは出演だけでなく、主題歌という形でもアーティストと強固な結びつきを築いてきた。DREAMS COME TRUEの「晴れたらいいね」（『ひらり』／1992年度後期）、中島みゆきの「麦の唄」（『マッサン』／2014年度後期）、桑田佳祐の「若い広場」（『ひよっこ』／2017年度前期）はいずれも、作品とともに国民的な知名度を得た。こうした主題歌の成功体験が、やがてアーティストをキャスティングする流れに繋がっていったのは間違いない。またHYやMr.Childrenのように、当時の最新ポップスを響かせた例も印象深い。HYの温かいバラードは沖縄を舞台にした作品と呼応し、Mr.Childrenの「ヒカリノアトリエ」は戦後の女性たちの奮闘に寄り添う光を与えた。こうした“音楽と物語の共鳴”が、朝ドラの普遍性を支えてきたのだ。

大森の出演は、星野源のように主題歌と出演を兼ねるわけでも、ピエール瀧のように名脇役として場を支えるわけでもない。物語の核心を担い、かつ現役のトップアーティストとしての声と身体をそのまま持ち込む点に新しさがある。初登場からアドリブを交え、熱量でキャラクターを生きる姿は、音楽家ならではの表現の力を証明している。この挑戦から見えるのは、アーティストが朝ドラで果たす役割が多様になり、物語を動かす存在になっているということだ。朝ドラにおけるアーティストの活躍は、主題歌から出演へ、そして物語の核心へと歩みを進めてきた。大森は、その最新の事例であり、音楽家が俳優として新たな表現領域を切り拓く姿を体現している。

アーティストが演じることは、もはや話題作りではなく、作品に新しい奥行きをもたらす挑戦となった。『あんぱん』の大森元貴は、その可能性を証明した最初の一歩であり、朝ドラの新しい未来を切り開いた存在として記憶されるだろう。（文＝川崎龍也）