前橋市が舞台のアニメ「前橋ウィッチーズ」が４〜６月の全国放送終了後も話題を呼んでいる。

市内で開かれる関連イベントには県外から参加するファンが見られ、作品の舞台を巡る「聖地」も誕生する。官民連携で街の盛り上げにつなげようとする動きが活発になっている。（河野夏帆）

声優が一日駅長

９日午前、ＪＲ前橋駅。アニメのメインキャラクターで、魔女を目指す女子高生５人の声を担当する声優が「一日駅長」の白い制服姿で登場すると、偶然その場に居合わせたファンのどよめきが広がった。

この日は夜の前橋花火大会でアニメの主題歌が流されるとあって、朝からグッズを身につけた熱心なファンが前橋を訪れていた。

一日駅長のイベントは事前告知されていなかったが、その後も駅に到着したり、ＳＮＳで情報をつかんだりしたファンが駆けつけ、駅構内は興奮状態に。５人がアニメでおなじみのポーズを取ると「最高だ」「来て良かった」と歓声が飛んだ。

花火大会を見に来たという東京都中野区の会社員男性（３７）は「まさか声優陣に会えるとは思わなかった」と感激していた。

巨大垂れ幕

アニメは、女子高生５人が様々な悩みと向き合いながら成長していく青春物語だ。前橋が舞台に選ばれたのは、５人の成長過程と、近年の民間主導の街づくりでシャッター街から進化する街の姿が重なるなどの理由だったという。

作中には県庁や広瀬川、前橋公園などが何度も登場し、前橋中央通り商店街は５人が活動する舞台になっている。

こうしたアニメを機に県外の人に市の魅力を知ってもらおうと、前橋市や前橋観光コンベンション協会は昨年１０月に同商店街にメインキャラを描いた巨大な垂れ幕を掲示した。市は今年度の一般会計予算にＰＲ費用として約１５００万円を計上。両者の働きかけで、５人の名前の由来となった上毛電鉄の「三俣」「上泉」「北原」「新里」「赤城」の５駅にそれぞれの等身大パネルが設置され、関連グッズが開発されてきた。

７月からは市内の飲食店がアニメのコラボメニューを提供し、上毛電鉄のラッピング電車も運行。同協会の渡辺しのぶさん（４５）は「ファンに作品だけでなく前橋も好きになってもらえるような仕掛けを今後も展開していきたい」と意気込む。

ファン交流の場に

市内には話題の聖地も次々と誕生している。

上毛電鉄の中央前橋駅近くのカレー専門店「グルマンカレー」には、声優５人が今年１月に来店し、壁にはサインが書かれている。今でも毎週約３０人程度のファンが店を訪れているといい、店主の近藤康裕さん（４５）は「ファン同士がつながる場所になっている」と声を弾ませる。

キャラの名前をイメージカラーで書いたせんべいを販売する、三俣駅近くの老舗「三俣せんべい」にも多くのファンが訪れる。

放送終了後もアニメに出てくる花屋をイメージして店内を飾り付けるなどし、６代目の吉田将輝さん（５７）は「県外からも多くの人が来てくれる。客層が変わった」と予想以上の反響に笑顔を見せる。

インターネット上では地元のファンが作成した聖地巡礼マップが話題だ。前橋在住のファンを「ガチ市民」、市外のファンを「市民見習い」と呼び合い、交流する動きも出ている。作中の「魔女見習い」という表現を引用しているという。

◆前橋ウィッチーズ＝脚本はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の脚本家・吉田恵里香さんが手がけた。ルッキズム（外見至上主義）やヤングケアラーなどの社会問題を丁寧に描き、５人が悩みながら成長する姿が幅広く共感を呼んだ。主題歌の作詞をつんく♂さんが担当するなど楽曲の音楽性も高く、続編を期待する声が出ている。