◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

悲願だった夏の甲子園制覇を成し遂げた後輩たちを、巨人・リチャード内野手（２６）は心から祝福した。試合前に、母校・沖縄尚学が日大三を破って日本一に輝いた。スマートフォンのライブ中継で経過をチェック。８回の追加点の場面では、「比嘉監督の『野球は何があるか分からない』と言わんばかりの揺るぎない表情を見て、このままいけばチームも大丈夫」と感じたといい、ＯＢの一人として「沖縄よりも暑い夏、本当にお疲れさまでした。僕は監督やコーチも知っているので、感動ですね」とかみしめた。

自身も比嘉監督の下でプレーし、多くのことを学んだ。その中でも「礼儀と感謝の気持ち」を大切にするという教えは、今でもしっかりと息づいているという。沖縄勢としては１５年ぶりに深紅の大優勝旗をつかみ、日本中を熱く盛り上げた沖尚ナイン。「ここまで来られたこと、支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを忘れずに、次のステージでも沖尚魂で頑張ってください」と、今後の活躍を願いながらエールを送った。

「たくさんの勇気と感動をもらいました」と背中を押され、ＤｅＮＡ戦に臨んだが、３打席連続三振。意気込みが空回りしてしまったのか、出場５戦ぶりの無安打に終わった。それでも直近５試合で３ホーマーと、貴重な“飛び道具”として打線に勢いをもたらしていることに違いはない。４連勝がかかる２４日へ向けては、「とにかくやるだけです！」と短い言葉に思いを込めた。次戦こそは沖尚魂をグラウンドで表現し、母校の快挙に花を添えたい。（小島 和之）