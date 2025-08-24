ÀµÄ¾¡Ö¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¡×¤«¤é½àÍ¥¾¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÆüÂç»°¡¦¾®ÁÒÁ°´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñºÇ½ªÆü¡¡¢¦·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø£³¡½£±ÆüÂç»°¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡£²£³Ç¯£³·î¸Â¤ê¤ÇÆüÂç»°¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¾®ÁÒÁ´Í³¡Ê¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤¿»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Î½àÍ¥¾¡¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Ê³Æ®¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£²Æì¾°³Ø¤µ¤ó¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¦¥Á¤ÎÂÇÀþ¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÂå¤Ïºò½©¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ò¤ÈÅß±Û¤¨¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»°ÌÚ¤È¤Ï£²£¶Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤ËÁþ¤Þ¤ìÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤Í¡£¤Ç¤âÁª¼ê¤ÏÍ¥¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»µ®Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤òÃË¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤¬´ÆÆÄ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥á¤À¤è¡£¤ªÁ°¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¡»°ÌÚ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò²Ý¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¶¤é¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Ï·ù¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾åµéÀ¸¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê¡¢²¼µéÀ¸¤¬³Ø¤Ö¡£¤½¤ÎÅÁÅý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¡¢»°ÌÚ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤¬²Ë¤À¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áª¼ê¤â¥Ë¥³¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î»°¹â¤Î¶õµ¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£½©¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê£Õ¡½£±£¸ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë