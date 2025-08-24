小林まつこさん（右）と娘のサムさん＝６月、羽田空港

終戦後の占領下、神奈川県内には進駐軍が多数駐留し、日本人女性と米兵との間に多くの「混血児」が誕生した。しかし、性暴力や売春などによる望まぬ妊娠、深刻な貧困と根強い偏見など、さまざまな事情で育てることが難しく、孤児院に預けられる子どもも少なくなかった。その一人とみられる小林まつ子さん（７２）は国際養子縁組で３歳の時に渡米。今年６月、約７０年ぶりに日本の地を踏んだ。かつて暮らした孤児院を訪れた小林さんは「とても懐かしい感じがした。ポジティブな感情が込み上げた」と思いを巡らせた。

◆黒人系の子、根強い偏見

小林さんは１９５２年、横須賀でアフリカ系アメリカ人の米兵とみられる男性と日本人女性の間に生まれ、１歳で幸保愛児院（葉山町）に預けられた。

当時、県内の孤児院は全国で最も多くの混血児を預かっていた。しかし混血児への偏見は国内でも根強く、白人系の子は養子縁組が成立しやすかった一方、黒人系の子は養親が見つかりにくかったという。

小林さんは３歳でカリフォルニアのフリーマン夫妻に養子として引き取られたが、受け入れ先が決まるまでには、孤児院を運営していた女性が渡米して黒人系住民の多い教会を訪問するなど苦労があった。幸保愛児院から小林さんと同じ飛行機で渡米した少女は、面会時に養子先の家庭から「肌が黒過ぎる」という理由で断られ、フリーマン夫妻が引き取ることになった。

◆「日本人」ルーツ実感

アメリカで新たな人生をスタートさせた小林さんだったが、日本人と黒人系アメリカ人のハーフとしての生活は「そんなに楽しいことではなかった」。学校では、外見や名前の違いから、いじめや差別を受けた。

それでも、養母の深い愛情と励ましに支えられた。「自分はこのままで良いのだ」と思えるようになり、苦しみを乗り越えてきた。

以来、日本に来ることはなかったが、日本との繋がりを忘れたわけではなかった。当時を振り返り「どことの混血か聞かれ、『日本人』と答える時、自分は日本にルーツがあるのだと実感していた」と明かした。