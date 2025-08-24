¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¡×2000¾¡¡¡¾¾ËÜ¹¥Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡JRA¸Ä¿ÍÇÏ¼ç¤Ç½é¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡×
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¤«¤±¤ÆÆÏ¤¤¤¿ÉÔÌÇ¤ÎÂçµÏ¿¤À¡ª¡ª23Æü¡¢Ãæµþ3R¤Ç¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¡ÊÌÆ2¡áËÜÅÄ¡¢Éã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¡×¤Î´§Ì¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¹¥Íº»á¡Ê87¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ½é¤ÎJRAÄÌ»»2000¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤ÈÇÏ¤Î±ï¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ÂçÂæ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢½êÍÇÏºÇ½é¤Î½ÐÁö¤À¤Ã¤¿Ãæµþ3R¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¡£ÃæÃÄÂÔµ¡¤«¤éÄ¾Àþ¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤òÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¡£¹â¿ù¤Îº¸¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢°ì´°Êâ¤º¤Äº¹¤òµÍ¤á¤ë¤ÈÀÜÀï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡£¡ÖÀÄ¡¢Åíë§¡Ê¤¿¤¹¤¡Ë¡¢ÅíÂµ¡×¤Î¾¡ÉéÉþ¤Ï2000²óÌÜ¤ÎV¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç°Î¶ÈÃ£À®¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö2000¾¡¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÇ¯´Ö¡¢40¡Á50¾¡¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤Ð¤«¡É¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÈÇÏ¤Ð¤«¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¸»º¤«¤é½ÐÁö¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë7¡Á8¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£²ó¤Î2000¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJRA¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡74Ç¯¤ËÇÏ¼çÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÍâÇ¯2·î9Æü¤ÎµþÅÔ6R¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡Ê8Ãå¡Ë¤ÇÇÏ¼ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£76Ç¯1·î10Æü¡¢µþÅÔ2R¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç½é¾¡Íø¡£51Ç¯´Ö¤ÎÇÏ¼çÎò¤Çº£²ó¤¬2Ëü7629ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£JRA½Å¾Þ73¾¡¡¢G1¤Ï12¾¡¡ÊJ¡¦G12¾¡´Þ¤à¡Ë¡£¡Öº£¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó¡¢ºÇ½é¤ÎG1¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥É¥È¥¦¡Ê01Ç¯ÊõÄÍµÇ°¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤é¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥é¡¼¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Þ¥ó¥Ü¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¢¤³¤ì¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î°¦ÇÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡£¿ÍÇÏ¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¤â3ÂåÊì¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥ó¥µ¥ó¡¢ÁÄÊì¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Þ¥ó¥Æ¥ó¡¢Êì¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ò¥µ¥«¥¿¤È·ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³èÌö¡£±ï¤Î¤¢¤ë·ìÅý¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶¥ÇÏ¤Ï±ü¤Î¿¼¤¤¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ãÂ©»Ò¡¦¹¥Î´»á¡¡´î¤Ó¤ò¡ÈÂåÊÛ¡É¢ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¸ý¼è¤ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÇÇÏ¼ç¤Î¾¾ËÜ¹¥Î´»á¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£50Ç¯°Ê¾å¡ÊÇÏ¼ç¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ëV¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëËÜÅÄ»Õ¤Ï¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î»þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£µ³¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¢±¹Ì³°÷¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È200¾¡¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È½ËÊ¡¡£¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¹â¿ù¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î2000¾¡¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£