「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２３日、Ｄｙｄｏアリーナ）

男女ショートプログラム（ＳＰ）、ジュニア女子ＳＰが行われた。男子は三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が７４・０２点で首位発進。女子は住吉りをん（２２）＝オリエンタルバイオ・明大＝が７０・５９点で１位だった。ジュニア女子は世界ジュニア３連覇の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が７０・４３点で１位だった。

ミスがありながらも手応えを得た。三浦は「失敗はチラホラあったが、点数が出ていた。今日はスタミナも結構残っていたし、問題なくできた。収穫があったかな」と、すがすがしい表情で振り返った。

冒頭の４回転サルコーでは着氷が乱れたが、続くトリプルアクセルは着氷。ただ、３回転−４回転の連続ジャンプは単発の２回転トーループとなった。それでも「今日のあの出来で点数が入ったのはプラスに捉えられる。トーループの失敗も調子が悪いというよりコースとスピードが出ていなかった。直していければ」と前向き。進化の材料を得た。

完成度は「まだまだ全然」というが、「まだ大事な試合とかではないので、試合勘や経験を積んで、シーズンに合わせていけるように」と笑顔。来年のミラノ・コルティナ五輪へ、勝負のシーズンを過ごす。