¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¾×·â¹ðÇò¡¢É×¤ËÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤ÏÊÛ¸î»ÎÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏMC¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾å¾Â¡¢»°Âð·ò¤é¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
°ì¹Ô¤Ï¾å¾Â¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤¡¢22ºÐ¤ÇÅö»þ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿ÏÃ¤ò´Þ¤á¾å¾Â¤ÎÈ¾À¸¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¾å¾Â¤¬¤«¤Ä¤Æ¡¢É×¤ËÎ¥º§ÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿ºÝ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢É×ÉØ40Ç¯¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£40Ç¯¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤É×ÉØ¤Î´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤ë¡¢½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Í¡£4ÆüÌÜ¤Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ë¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡ÈÊÌ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¡©»Ò¶¡¤âÁãÎ©¤Ã¤¿¤·¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÉ×¤Ï¡Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Ð¥ó¥Ã¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÁö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¸å¤í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡Ä¡£¡ÊÉ×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡ËÈù¿Ð¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¡£4ÆüÌÜ¤Î¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¤¢¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬3Çñ¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢ÃÏ¹ö¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¥º§¡ÊÏÃ¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏÊÛ¸î»ÎÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÉÒÏÓ¤Î¡£ËÜµ¤¤Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¡ÊÉ×¡Ë¤Ï¡¢¡ÊÎ¥º§¤ò¡Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¤½¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤«¼ÙËâ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¡ÊÎ¥º§¸ò¾Ä¤Ï¡Ë¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡È¤¸¤ã¤¢ÊÌµï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÊÌµï¤·¤Æ¡£1½µ´ÖÌÜ¤Ë¡ÊÉ×¤¬¡Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡¢ÊÌµï¤Ï¡ª²÷Å¬¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤ó¤Ç¡¢Ê¢Î©¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ÊÌµï¤·¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É·ëº§40Ç¯¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£