¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¼è¤Ï¡ÖÌÜ¡ÁÊÄ¤¸¤Æ²æËý¤·¤Æ¤ó¤Î?¡¡´è¸Ç¤Í¤§¡Á¡¡¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¡¤Û¡Á¤é¡¢É¡¥ì¡Á¤Ã¤Æ¤Ä¤ó¤Ç¤ë¤è¡Á¡¡¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î?¡¡´è¸Ç¤À¤ï¡¡¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ü¤Ã¤Æ¤â¡¡ÎÞÎ®¤·¤Æ¤Ã¤Á¤ã¡Á¡¡¿©¤Ù¤ì¤Ã¤Ð?¡¡Ã¯¤Ë»÷¤¿¤è¡¡´ä¸Ç¤À¡¡·»¤Ð¤Î¡¢¤´¤Ã¤Á¤¤¤Î¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤Æ¡¡¤Á¤Ã¤«¤³¤¤¤´¤Ã¤Á¤¤¤¸¤ã¤¤¤ä¤ä¡Á¤Ã¤Æ¡¡´è¸Ç´ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¾¡¡¤À¡Á¤«¡Á¤é¡Á¡¢ÎÞ¤Á¤ç¤Á¤ç¤®¤ì¤Ã¤Æ¤é¤¡¡Á¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÈäÏª¡£
¿Í´Ö¤Î´é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Çò¹õ¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î¹¹¿·¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡¡¤Þ¤¿²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¡×¡Ö¤Þ¤¿»Ï¤á¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤àÅ·ºÍ¿µ¸ã¤¯¤ó¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿?¸ÄÅ¸¤Î½àÈ÷?¤Ê¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£