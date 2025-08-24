AKIRA¡¢¹ñºÝ·ëº§¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×ºÊ¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤È¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡×
EXILE AKIRA¡Ê43¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÎÓ»ÖÎè¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¡¢50¡Ë¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ä¡¢¹ñºÝ·ëº§¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
AKIRA¤Ï2019Ç¯6·î¤Ë¥Á¡¼¥ê¥ó¤È·ëº§¡£2022Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¹ñºÝ·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤«º¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
AKIRA¤Ï¡Ö¤à¤·¤íËÍ¤Ï¡¢³¤³°¤ÎºÊ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ·ë¹½µ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢±ó²ó¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¸À¡¢¸À¤¦Á°¤Ë¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤¬³¤³°¤À¤ÈÁ´Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥ê¥ó¤È¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡£Èà½÷¤¬¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Ë¤âÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
AKIRA¼«¿È¤Ï¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡Ä¤È¤«¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢¼¡Âè¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¡¼¥ê¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡Á°¦¡Á¡×¤Ç¡¢AKIRA¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¼þàñ¤ò¡¢¥Á¡¼¥ê¥ó¤¬ºÊ¤Î¾®¶¬¤ò±é¤¸¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤ÏÇÙµ¤¶»¤Ç¡£ËÜÈÖ1½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤ËÇÙ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¼ê½Ñ¤·¤Æ¡Ä¡£¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë82¡¢3¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢65¥¥í¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡Ö·ë¹½ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤Î30Æü´Ö¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ºÊ¡Ê¥Á¡¼¥ê¥ó¡Ë¤¬ËèÆü±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤«¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£¡ÊÉñÂæ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Í§¿Í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£