º£Ç¯3·î¤ËÊÆ¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¡È¶¯À©Åª¤Ë¡ÉÃ¦Âà¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸òÄÌ»ö¸Î»à
¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥º¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àµî¤·¤¿¡£51ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃ¦Âà¤¬¼Â¤Ï¶¯À©Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥ó¥º¤¬¡¢8·î21Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Çµ¯¤¤¿¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥ó¥º¤¬¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿BMW¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¤Ï¤³¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¦¤Ë¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤äÀáÌÜ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÁÏÂ¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÁÓ¼º¤ò¡¢¤Þ¤À¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¤Î°äÂ²¤È¤´Í§¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
3·î¡¢¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥ó¥º¤È¤Î±ßËþ¤ÊÊÌ¤ì¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ó¥º¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÃ¦Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
