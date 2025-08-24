◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

１４年ぶり３度目の頂点には届かず、準優勝の日大三（西東京）は今大会２発と好調の２年生４番・田中諒内野手が４打数無安打に封じられ、試合後は涙。悔しさをバネにさらなる進化を誓い、聖地を後にした。

＊ ＊ ＊

あと一歩、頂点にたどりつかなかった。無数の指笛が鳴り響き、聖地が祝祭の空間と化す中、日大三・田中諒はあふれる涙を何度もぬぐった。同じ２年生の沖縄尚学・新垣有に４打数無安打に封じられ、１６歳は敗戦の責任を背負った。「同じ学年なのか、というくらいの投手。キレも良くて気持ちも強くて、すごいピッチャーでした」

今大会２発。昨春の新基準バット導入後、唯一の甲子園１大会複数本塁打をマークした強打者だが、本領を発揮できなかった。２点を追う８回１死一塁では高めのスライダーに反応したが、遊飛に終わった。「本塁打が出れば同点という場面。正直狙いに行ったが、弱さが出た」。潔く敗戦を認めた。

新チーム発足後、初の公式戦となる昨秋の東京大会。準々決勝・二松学舎大付戦では１―８で７回コールド負け。“弱い代”のレッテルを返上するため、とにかく練習量を増やした。強くなりたかった。ひと冬越え、春の東京大会準決勝では東海大菅生に３―４で競り負けた。田中諒は直後の練習試合でも凡打が続いた。「メンタル的にイライラしちゃって」。そんな後輩に主将の本間律輝は言った。「お前が４番なんだから！」。目が覚めた。「あの言葉で自覚と自信が出た」。根性でバットを振りまくった。今年、最も長い夏を過ごしたチームの４番になれた。

本間は「諒がいたからここまで来られた」と涙した。聖地の土は持ち帰らない。「来年もここに優勝旗を取りに来る。今は高校通算２０本ですが、５０本、１００本と打てるように力つけたい」と田中諒。もっとすごい打者になって、必ずここに帰ってくる。（加藤 弘士）