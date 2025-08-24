「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）

完全復活を印象付ける価値ある２打席連発だ。石田裕から一人の走者も出せずに迎えた五回。先頭の巨人・岡本和真内野手がチーム初安打となる左越え先制１０号ソロで閉塞（へいそく）感を打ち破ると、１−０の七回にはバックスクリーン左への１１号ソロで突き放す。美しい、高い弾道の２発で試合を決めた。

先制の一発には「形は良くなかったかもしれないが、本塁打になってくれて良かった」。確信の２発目には「２本目の方がいいバッティング。しっかり捉えられた」と胸を張った。

これで８年連続２桁本塁打に到達。巨人の４番としては長嶋茂雄の７年連続（２度）を抜いて原辰徳に並び、王貞治の９年連続に次ぐ２位タイとなった。「すごい先輩がたくさんいるので、追いつけるように頑張りたい」と誓った。

阿部監督は「素晴らしいホームラン２本、素晴らしかった」と絶賛。「ホームランが出てるんで（状態は）良いでしょうね」と太鼓判を押す。岡本も「１軍に来たら、形は関係なく打ちたいなと思っていた。続けていけるように頑張りたい」。残り３０試合。最後まで戦い抜く。