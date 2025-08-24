◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

今夏の甲子園を制した沖縄尚学の比嘉公也監督（４４）は、同校のエース左腕として１９９９年センバツで沖縄勢初の甲子園Ｖに貢献。０８年には指揮官としてセンバツＶに導き、今大会でついに夏の栄冠に輝いた。その指導哲学に迫った。

＊ ＊ ＊

沖縄の高校球界の歴史にその名を刻んできた比嘉監督が、６度目の夏の甲子園で初めて頂上まで上り詰めた。

「不思議な感じです。まさかというか、狙っていたわけではないので」。飾ることなく思いを明かしたあと続けた。「生徒がうれし泣きするのを見て、こみ上げるものがありました」

エースとしてセンバツを制した９９年当時を振り返り「野球のレベルが、そもそも違う。エラーが当たり前で『高校生らしいチーム』と言われていましたから」と笑う。この夏は無失策で沖縄大会を突破。甲子園では末吉、新垣有の２年生２本柱が防御率０・９６という驚異的な数字を残すなど、強固なディフェンス力で日本一を勝ち取った。

指導者として、苦しい時も経験した。０６年に母校の監督に就任したが、約３か月後の９月に部内暴力があり、１か月間の対外試合禁止処分を受けた。その時、真っ先に考えたのは「部員の気持ちを知ること」だった。「対話ノート」を用いて心のキャッチボールを行い、時には一対一で話し合う。監督と選手の間に絆が生まれたことで、０８年春の甲子園を優勝。このノートは、今も続いている。

選手には「本音と本気だ」と説く。沖縄尚学に学年の隔たりはない。常に本音でぶつかり合い、控えでもレギュラーに意見を言う。それが、結果的にチームのまとまりにつながっていった。「戦うごとに笑顔が増えていった。それで勝ち切ったことが成長だと思います」

戦後８０年という節目の年に、激戦地だった沖縄の高校が優勝を遂げた。「平和があって、今の高校生が輝いている。当たり前と思わず、感謝して一日一日、成長していってほしい」。選手で１度、指揮官として２度甲子園の頂点に立った名将は、丁寧に言葉を紡いだ。（浜木 俊介）

▼九州勢初３度目の優勝 沖縄尚学は夏の甲子園初優勝。沖縄県勢で春夏ともにＶは、１０年春夏連覇の興南と２校目だ。甲子園優勝は９９、０８年春と合わせ通算３度目。全国制覇を３度以上は、２３校目。九州地区の学校では初めて。

チーム打率．２４１は、優勝校では０７年佐賀北．２３１以来の低さ。得点１９、失点９。得失点差が１０点以下は、７９年箕島１０点以来。６試合すべて３点差以内で勝利は初だが、湿っていた打線を、防御率０．９６の２年生投手陣がカバーした。

▼２度目の監督Ｖ 比嘉監督は、９９年春は母校のエース、０８年春、今夏は監督でＶ。「選手＆監督両方でＶ」の監督で、２度目のＶ、春夏制覇は、中京商で５９年春に二塁手、６６年監督で春夏連覇の杉浦藤文監督と２人目。

◆比嘉 公也（ひが・こうや）１９８１年６月２９日生まれ。沖縄県名護市生まれ。４４歳。９９年センバツではエースとして沖縄尚学を県勢初の優勝に導く。愛知学院大に進学したが左肘の故障で学生コーチに転身。卒業後は母校のコーチを経て、０６年から現職。甲子園出場は春夏計１１回。０８年センバツで優勝し監督としても日本一を経験。社会科教諭。