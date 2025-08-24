「日本ハム８−３ソフトバンク」（２３日、エスコンフィールド）

先を行く王者を逆転するために、大一番での“秘策”がハマった。３点リードの六回。日本ハム・新庄剛志監督が２番手でマウンドに送り出したのは、高卒ドラ１右腕の柴田だった。１９歳は１５４キロを計測した快速球を軸に、プロ２試合目の登板で２回２／３を１失点の初ホールド。優勝争いを左右する直接対決での抜てきに応えた。

「心臓が６センチぐらい飛び出てた。頼むって」。笑って振り返った指揮官は、綿密に大胆起用の機会を図っていた。昨秋ドラフトで柴田の指名がソフトバンクと競合。自身の手でクジを引き当てた。「ソフトバンク戦に何とか１年目で投げさせることに、僕は意味があると思った」と明かした。

そして、ただ勝つだけではないインパクト。新星の躍動がもたらす勢いを「ありますね。間違いない」と認め、経験豊富なタカ軍団を追いかける戦いの起爆剤となる効果を期待した。柴田の名前がコールされると、今季最多３万６０７４人の本拠地観衆からは大歓声。「盛り上がりが違うでしょ」とほくそ笑んだ。

３イニング目にクリーンアップへの３連打などで降板となった柴田は「逆にあれでよかった。桁違いな一流の選手たちと戦ったんで、すごいなって思いました」と貴重な経験に笑顔。出場選手登録は一度抹消されるが、今後も１軍に帯同する。

連勝でマジック点灯を阻止し、１・５ゲーム差に。「二つ取ったら三ついきたいね」と新庄監督。“スイープ返し”なら、タカの背中は目の前だ。

◇柴田 獅子（しばた・れお）２００６年４月１８日生まれ、１８歳。福岡県出身。１８７センチ、８７キロ。右投げ左打ち。投手。庄内中−福岡大大濠高を経て、２４年度ドラフト１位で日本ハム入団。最速１４９キロを誇る本格派投手ながら、高校通算１９本塁打の打撃も魅力。イースタンでは１０試合に登板、打者としては打率・１８６、２本塁打。７月２６日のロッテ戦（エスコンＦ）で１軍初登板初先発。