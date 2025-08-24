「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

最後の打者を打ち取ると、阪神・畠世周投手は満面の笑みでベンチに向かった。スコアボードにゼロを刻んで復活への足取りを示した。

１点リードの七回に登板。前夜に続く連投も「昨日より体の感じが良かった。体が動いている」と影響はなかった。先頭に四球を与えたが、続く仲田を遊ゴロ併殺に仕留めた。中村貴には左前打を浴びたが山足を右邪飛に仕留めた。出塁を許しても冷静に腕を振った。

２２日の登板でも１回１安打無失点に抑え、１４日のウエスタン・中日戦で復帰してから４試合連続無失点と着実に状態を上げている。

平田２軍監督は「故障者からはもうクリア」とリハビリ組を外れたことを明言。「１軍の中継ぎも十分争える力を持っているピッチャー」とシーズン終盤で１軍の戦力となることを期待した。

「ケガ明けということで、一番大事なのは体が動くこと。そこから技術のことになっていけたら」と畠。右手中指のコンディション不良を克服して、さらなる高みを目指す。「若い選手よりいい成績（を残す）とか。『使わないと』と思わせないと」。背水の覚悟ではい上がっていく。