「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を３−１で下し、１９６２年に初出場してから１１度目の挑戦で初優勝を果たした。沖縄県勢としては２０１０年の興南以来１５年ぶり２度目。センバツを２度制した沖縄尚学は３度目の甲子園制覇となった。日大三は１１年以来３度目の優勝を目指したものの、惜しくも届かなかった。

美しい姿に、「敗者」は存在しなかった。聖地のグラウンドに立っていたのは日本一長い夏を共有した２校。一塁側アルプスにあいさつを終えた日大三ナインは、三木有造監督（５１）に促されて体の向きを変えた。外野席、三塁側の沖縄尚学アルプス、内野席へ−。甲子園の全方向に頭を下げた後、糸が切れたように泣き崩れる背中には、万雷の拍手が注がれた。

異例の形で体現された感謝の思い。指揮官は「最後に『ありがとうございました』と。西東京大会の決勝から、みんなでやろうと、決まり事で」と説明し「すごい成長。（甲子園に）来た時と帰る時でこんなに違うのか…」と選手をたたえた。

伝統の強打が２年生好投手に封じられた。初回に先制するも、尻上がりに調子を上げた先発・新垣有と２番手・末吉に対して、五回以降はわずか１安打。今大会２本塁打の４番・田中諒（２年）も４打数無安打に終わり「本当に自分と同じ代なのか、というくらいの投手。球のキレも良くて、体も大きいし、気持ちから強くて、全てがすごかった」と感服した。

それでも、先輩たちから名門の主軸の自覚を教わった１６歳は、聖地の土を拾うことなく涙を拭った。「来年も甲子園に来て、優勝旗を今の３年生に見せたい。沖縄尚学とまた決勝で戦って次は打ち勝ちたい」。その胸の小さな痛みが消える時、強くなった４番の姿が甲子園にあるはずだ。