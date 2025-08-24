◇セ・リーグ 阪神2―2ヤクルト（2025年8月23日 神宮）

またも、白星が手元からすり抜けた。阪神・伊藤将は6回7安打1失点で救援陣にバトンを渡したものの、9回に同点とされ5勝目はお預け。今季4勝0敗の左腕は、5登板続けて勝ち星が付かなかった。

「1点で粘ることができたので、そこは良かった」

燕キラーは健在だった。試合前まで4戦2勝0敗の好相性そのままに好投。4番・村上も3打席を無安打に封じた。初回2死二塁での対戦では、いずれも直球で厳しく内外角のコーナーを攻めて2―2とし、最後は内角低めチェンジアップで空振り三振。「あそこは投げ切れた」と初回からガッツポーズだ。これで今季は被打率．200（10打数2安打）、3奪三振。ヤクルト戦は5試合で防御率0.72と封じている。

「向こうもこれから攻略してくると思うので。次回も工夫しながら、やれたらいいかなと思います」

7月13日のヤクルト戦以来となる白星にはつながらなかったが、クオリティースタート（6回以上、自責3以下）で役割を果たした。かねて「勝ち負けは何も（自分でコントロールが）できない。自分の仕事をするだけ」と語る左腕。次回も淡々と先発の使命を全うする。（松本 航亮）