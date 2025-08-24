¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¿ÀµÜ¡Éºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¡º£µ¨ÂÇÎ¨¡¦359¤ÎÀä¹¥ÉñÂæ¤ÇËÜÎÎ¤ÎÃÆ´Ý18¹æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¿ÀµÜ¡×¤À¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©18¹æ2¥é¥ó¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î9»î¹çÁ´¤Æ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÃæÂç»þÂå¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Àµå¾ì¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢12²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ18¤Ë¡£²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¿¹²¼¤Ï3¥Ü¡¼¥ë¤«¤é³°³Ñ¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤Î¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë±¦¼ÙÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹ç¸å¤Ï¤É¤³¤«¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êº´Æ£¡Ëµ±¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤·¤«ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é²ó1»à°ìÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é»³Ìî¤ÎÆâ³ÑÄã¤áÄ¾µå¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊºÇ¶á¤Ï¡ËÂÇÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÄãÃÆÆ»¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Çòµå¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£16Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ïº£µ¨18¹æ¤ÎÀèÀ©2¥é¥ó¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»11ËÜÎÝÂÇ¤È¿¤Ð¤·¡¢½é²ó¤«¤é¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÎÝÂ¦¤Î¸×ÅÞ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç8·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï¡¦234¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÂç»þÂå¤Ë¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¤¿¡È¿ÀµÜ¤ÎÅÎ¡É¤ËÍè¤ì¤Ð¼«Á³¤È¥Ð¥Ã¥È¤ËÎÏ¤¬½É¤ë¡£º£µ¨¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤ÏÁ´9»î¹ç¤Ç¡ÖH¡×¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤ÎÂÇÎ¨¡¦359¡Ê39ÂÇ¿ô14°ÂÂÇ¡Ë¡£¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¿ÀµÜ¡É¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬19Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿ÉÂµ¤¤Î»Ò¶¡¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ëº£Ç¯¤«¤é»²²Ã¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ1ËÜ¤Ë¤Ä¤5Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡¢ºò½©¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ÇÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Ìîµå¹¥¤¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤âºÇ¶á¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¸å¤ÏÌîµå¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÌîµå¤¬Âç¹¥¤¡£¥ª¥Õ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤È¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¾ìÆâ¤Ç²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ë5²ó½ªÎ»»þ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤Î½ªÈ×¤Ë¿ÀµÜ¤ÎÌë¶õ¤Ë²Í¤±¤¿ÊüÊªÀþ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡ÔÄ¹´ü¥í¡¼¥É23Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤¿¡Õ
¡¡¡û¡Äºå¿À¤Ï5·î13Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£¤³¤ì¤Ç²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤ò4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ11¾¡6ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤·¡¢23Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£