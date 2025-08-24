「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を３−１で下し、１９６２年に初出場してから１１度目の挑戦で初優勝を果たした。沖縄県勢としては２０１０年の興南以来１５年ぶり２度目。センバツを２度制した沖縄尚学は３度目の甲子園制覇となった。日大三は１１年以来３度目の優勝を目指したものの、惜しくも届かなかった。

表面張力の限界が訪れたように、一度は落ち着いた感情があふれ出す。三木監督への思いを問われた日大三の本間律輝外野手（３年）は「本当に勝たせたかった監督ですし…」と話し出すと、天井に目線を向けた。３秒間の沈黙。再び言葉を紡ぐが、うまく出てこない。「三木さんが初めて１年生から見てくれた代。日本一の監督として漢にしたかった」。そう話すと、一筋の光が頰を伝った。

クラリネットとトランペットの音色が、本間を伝統校へと導いた。姉の彩香さん（２８）と遥香さん（２４）は、ともに日大三吹奏楽部の部長経験者。その縁で幼少期から同校の応援に足を運んだ。「姉が楽器を吹いている中で選手たちがプレーする姿をずっと見ていた」。“三高愛”が実り姉２人と同じ学校へ進むと、１年秋からベンチ入り。名門の主将を任されるまでに成長した。

準決勝まで１５打数３安打と結果が出なかったが、この日は先制打含む３安打。前日にバットを変更し、意地を見せた。「『三高の３番』は一番良い打者が打つと言われていた。伝統校、キャプテンの重圧もありましたけど、やってきたことは出せた」。試合後は甲子園の全方向に頭を下げる“グッドルーザー”の姿に球場全体から拍手を送られ「最後に認められた感じがした」と感謝した。

西東京大会前、彩香さんからプレゼントされたお守りの中には手紙が入っていた。「一つでも多く勝って、最後に読めれば」と話していた本間。日本一長い夏を経て、胸を張って開くときが来た。

◇本間 律輝（ほんま・りつき）２００７年６月１２日、１８歳。神奈川県相模原市出身。右投げ左打ち。１７８センチ、７８キロ。小学２年から東林ファルコンズで野球を始め、東林中では海老名シニアに所属。日大三では１年秋からベンチ入り。５０メートル走６秒２、遠投１００メートル。目標の打者はＯＢの広島・坂倉。