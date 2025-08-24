「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を３−１で下し、１９６２年に初出場してから１１度目の挑戦で初優勝を果たした。沖縄県勢としては２０１０年の興南以来１５年ぶり２度目。センバツを２度制した沖縄尚学は３度目の甲子園制覇となった。日大三は１１年以来３度目の優勝を目指したものの、惜しくも届かなかった。

思わず感極まった。優勝後の場内インタビューで、この日が４５歳の誕生日だった母・奈津美さんへの思いを問われた沖縄尚学の主将の真喜志拓斗内野手（３年）は「甲子園で優勝できる自分にまで育ててくれてありがとう、と伝えたいです」と、目を潤ませながら感謝の思いを言葉にした。

母子家庭で育った。ケガをしたときや落ち込んだとき、いつも支えてくれた母は「自分にとってかけがえのない存在」だ。親子で追いかけてきた全国制覇を手にし、「最高の誕生日プレゼントを贈ることができて良かった」と笑顔を弾ませた。

場内インタビュー後、涙を流す母がいた三塁側アルプス席ではバースデーソングの大合唱が起きた。胸に輝くメダルを見つめながら孝行息子は、「母にも（メダルを）かけてあげたい」と胸を張った。