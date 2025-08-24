ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で取材に応じた。同級でＷＢＣ、ＩＢＦ統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が王座返上の意向を示し、年内にも世界初挑戦が見込まれる天心は決定戦に臨む可能性が高まり、「望んでいたわけじゃないが、返上されたので（王座を）しっかり取りにいくのは必然」と意欲。また、自身が１位のＷＢＣでは元王者の井上拓真（２９）＝大橋＝が２位に浮上しているだけに「（自分が）１位で２位が拓真選手なら、いつでもやる準備はできている」と歓迎した。

この日は自身が地元で主催する「天心祭」を開催した。友人の霜降り明星・粗品（３２）とのトークショーでは、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の話題で「いつか倒してくれ」と話を振られ、天心は「いつかやるよ。（やりたいのは）当たり前」と明言。ただ、「まだ階級も違うし（自分は）王者でもないので現実味もないし、夢物語と思う人が多いと思う。だから、時が来れば（やりたい）」と注釈を入れ、まずは世界王座獲得を誓った。