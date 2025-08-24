◆第107回全国高校野球選手権・決勝 日大三1―3沖縄尚学（23日、甲子園）

23日に全国高校野球選手権大会で悲願の初優勝を飾った沖縄尚学。スタンドからの大歓声と指笛の中、マウンドで抱き合う教え子を比嘉公也監督（44）はベンチ前で見つめた。「不思議な感じ。明日もまだ試合があるんじゃないかという感覚」と率直に口にした。

戦後80年。「こういう巡り合わせの年にここまで来たのは、すごく価値のあることだと思う」。地上戦の舞台となった沖縄は民間人にも多くの犠牲者が出た。祖母にその悲惨さを聞いて育った比嘉監督は「全ての高校生の生活が平和に続いてほしい」と口にする。

1990年から2年連続で夏の甲子園で準優勝した沖縄水産を率い、2007年に65歳で死去した栽弘義さんは、選手に戦争に関する質問に答えることを禁じていた。自身は4歳で経験した沖縄戦で3人の姉を失い、背中に大やけどを負った。「ただの高校野球ですよ」という言葉は実相を知るからこそだった。

沖縄水産を1990、91年夏の甲子園で連続して準優勝に導くなど、沖縄の高校球界の礎となった故・栽弘義氏

沖縄水産が県勢として初めて夏の決勝に駒を進めてから35年。令和の球児たちに、比嘉監督は「平和があって今の高校生が輝いている。日々の当たり前を当たり前と思わず、一日一日成長してほしい」とメッセージを送る。時代は移り変わっても、平和への思いに変わりはない。

数年前からは選手の主体性を重視し、日々の練習メニューは選手が作成。決勝ではノーサインでの二盗が決勝点につながった。「自分たちのアイデアでやるところはやる。普段通りの野球ができた」。初戦から接戦続きの今大会を「負けにくいチームをつくる」と掲げた通りに勝ち上がった。

1999年の選抜大会では、栽さんの教え子の金城孝夫監督が率いた沖縄尚学のエースとして、県勢初の甲子園優勝を成し遂げた。2008年には母校の監督として再び選抜大会を制覇。今回が選手、指導者として3度目の頂点となった。「沖縄からの大声援に、生徒たちの力を引き出していただいた」。感謝とともに、深紅の大優勝旗を故郷に持ち帰る。（前田泰子）