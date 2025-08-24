「イースタン、西武４−１ヤクルト」（２３日、ベルーナドーム）

ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が２３日のイースタン・西武戦（ベルーナ）で先発。移籍後３度目の実戦登板は４回１／３を投げて８安打６四死球４失点で降板。「結果的にも良くなかった。追い込んでから無駄なボールが多かった」と課題を口にした。

立ち上がりから苦しい内容だった。一回に先頭打者から３連打を浴びて２点を先制された。制球力が安定せず、投げミスや失投を痛打される。ＮＰＢ復帰後最多の１０２球を投じて「五回を投げ切れないのが本当に良くない」と猛省した。

前回１７日のイースタン・楽天は３回６失点。登板した３試合はいずれも失点している。復活の気配がなかなか見えない通算６１勝の虎の元エース。池山２軍監督は「期待は大きい。もがいて勝ち取ってほしい」と言葉に力を込めて奮起を促す。

次回も２軍戦で登板する見通しだ。「無駄な四死球やボール球が多かった。自分の投げミスを減らす」と青柳。阪神時代と同じ制球力を磨き、移籍後１軍初登板初先発を目指す。