「明治安田Ｊ１、横浜Ｍ０−０町田」（２３日、日産スタジアム）

神戸は後半、ＦＷエリキの得点で追いつき、Ｃ大阪と１−１で引き分けた。順位は４位に後退した。８連勝中だった町田も横浜Ｍと０−０で引き分けた。横浜Ｍは得失点差で湘南をかわして１７位となり、Ｊ２降格圏から脱した。鹿島が２−１で新潟に競り勝ち、勝ち点５１で暫定首位に立った。広島は中野、中村らの得点で東京Ｖに３−０と快勝した。

最後までゴールが遠かった。町田は勝てば同一シーズンの歴代３位記録に並ぶリーグ戦９連勝だったが、試合前まで降格圏だった相手に痛い引き分け。黒田監督は「何度か前半からチャンスもありつつ、なかなかあと一つが遠かった」と振り返った。

前線からの献身的な守備で連勝街道のキーマンだったＦＷ藤尾が累積警告で出場停止。さらに中２日での試合と厳しい条件下だった。それでも得点こそ奪えなかったが、藤尾の代役のＦＷデュークら全員が集中力を切らさず、２試合ぶりの無失点。黒田監督は「体力的にも落ちることなく、引けを取ることなく、最後まで奮闘してくれた」と称賛した。

連勝は止まったが、敗れたわけではない。暫定２位もキープし、ここから再スタートを切る。指揮官は「勝ち点１を積み上げられたことをポジティブに捉えていきたい」と前を向いた。