「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を下し、夏の甲子園で初優勝を果たした。先発の新垣有絃投手は７回２／３を１失点で、２番手のエース・末吉良丞投手も１回１／３を無失点。ライバルと認め合う２年生２人が頂点へ導いた。

２人で最後までマウンドを守り切った。末吉と新垣有。沖縄尚学は２年生の左右二枚看板で全６試合を投げ抜き、２人合わせてわずか９失点（自責６）にとどめた。ナインが集う歓喜の輪では、ついに末吉の鉄仮面が崩れ「最後に自分が投げているのは、入学前から想像していた。それと重なってうれしい」と感慨に浸った。

決勝の先発を任された新垣有は初回に１点を許したものの、その後は無失点投球。八回途中に右足がつり気味となり、２死一塁で「ここは任せた」と末吉の肩をたたいた。後を託されたエースは、ホームを踏ませず試合を締めた。「アドレナリンでどうにかした」。６日の１回戦・金足農戦から全試合に登板し、ピークを迎えていたはずの疲労は感じなかった。

ライバルがいるから強くなれた。今夏は１４０キロ中盤の快速球で相手打者を押し込んだ新垣有は、入学時は最速１３０キロ台だった。対する末吉は１年夏からベンチ入りし、同年秋から背番号１。右腕は「ライバルだけどエース」と対抗心はあれど認める存在だ。対抗心を燃やしながら鍛え上げ、１年秋には１０キロ以上の球速アップ。今夏の甲子園では４試合２２回を２失点に抑えた。

右腕の急成長で末吉にも火が付いた。意識が変わった結果、今夏は６試合で防御率１・０６。「彼には感謝しかない」と言う。ともにまだ２年生。来春、来夏に続くライバル物語が、沖縄尚学の黄金期を予感させる。