¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Æì¾°³Ø¤ËàÍ¥¾¡ÆÃ¼ûá¤À¡ª ²°º¬¤Ê¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¶Ë¶¹É÷Ï¤¡ÄÎý½¬´Ä¶²þÁ±¤Ø
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£µÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ë£³¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï£²ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¸Ø¤ëÆ±¹»¤¬²Æ¤Ï½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¤¬²Æì¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤ê¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤¤¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÈ¯¤Î¿·³ÀÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¸²óÅÓÃæ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ºÇ½ª²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦ËöµÈ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤ë¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸©Àª£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£²Æì¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡¤¬ÁýÊØ¤µ¤ìÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µå¾ì¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ®¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£Æ±¹»¤ÎËöµÈ¹¯ÆÁ¹»Ä¹¤Ï¡Ö¸©½Ð¿È¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®µ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸©Ì±¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï£²Æü´Ö¤Ç£±£³£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»¤Ç¤ÏºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤Î±óÀ¬Èñ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢Éô¤Ø¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ËöµÈ¡¢¿·³ÀÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÅê¼ê¤¬»Ä¤ëÍèÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÍè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡¢Íè²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦à£³Ï¢ÇÆá¤ÎÂç°Î¶È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËöµÈ¹»Ä¹¤Ï¡ÖÁ°²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¤â¤¦£±£·Ç¯Á°¡£´ï¶ñ¤â¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Îý½¬¾ì¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯¥³¥Ä¥³¥Ä¡ÊÈñÍÑ¤ò¡ËÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ä¶²þÁ±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤âÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤ÏÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤À¡£Áª¼ê¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅÚ¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ç¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÂÇ·âÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡Ä¡£Åê¼ê¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤»¤á¤Æ¥×¥ë¥Ú¥ó¤À¤±¤Ç¤â²°º¬¤¬¤¢¤ë¤È¡Ä¡£²Æì¤Ï±«¤¬¤è¤¯¹ß¤ë¤Î¤Ç¡ÊÇß±«¤Î»þ´ü¤Ï¡Ë£±½µ´Ö¤Ë£²ÆüÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Û¤¦¡£¡ÊÂç²ñÁ°¤Ï¡ËÅê¤²¤é¤ì¤ëÆü¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇËèÆüÆþ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ·µ¤¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎÀÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¾ì¤ÈÀöÌÌÂæ¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÉ÷Ï¤¾ì¤Ï¡Ë£±¿Í¤Ç¤â¶¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤¬½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤ÏÈæ²Å´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ´Ä¶¤¬½¼¼Â¤¹¤ì¤ÐÍË¾¤ÊÁª¼ê¤â½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦à¹¥½Û´Äá¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Æì¤Î½©µ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶½Æî¤ä¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤ÈÆ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¶¯¹ë£²¹»¤òÅÝ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ÏÀä¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï£²Ç¯Î¾Åê¼ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î£²Ç¯À¸¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÁá¤¯¤â¿·¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²Æì¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿²Æì¾°³Ø¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿·¥Á¡¼¥à¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂç°Î¶È¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£