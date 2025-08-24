「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を３−１で下し、１９６２年に初出場してから１１度目の挑戦で初優勝を果たした。沖縄県勢としては２０１０年の興南以来１５年ぶり２度目。センバツを２度制した沖縄尚学は３度目の甲子園制覇となった。日大三は１１年以来３度目の優勝を目指したものの、惜しくも届かなかった。

沖縄尚学・比嘉公也監督（４４）は自身３度目となる甲子園の頂点を静かにかみしめた。「狙っていたわけでもないのでとにかく不思議です」。優勝の“味”は今でも分からない。それでも指揮官として初めてつかんだ夏の全国制覇に「生徒がうれし泣きしていたのを見ると、こみ上げてくるものがあった」と親心は隠しきれなかった。

１９９９年のセンバツで同校のエースとして沖縄県勢初の甲子園優勝。その後は愛知学院大に進むも左肘を痛めたことで指導者の道を目指した。０６年に母校監督に就任し、指揮官として再び春を制覇。選手で甲子園優勝を経験し、監督として春夏優勝を遂げたのは１９６６年に中京商を率いた杉浦藤文氏に次ぐ史上２人目の快挙となった。

指導のモットーは選手の主体性を育むこと。「絶対甲子園で優勝するというつもりで指導はしていない」と言い切る。練習メニューは選手が考案。「なぜそれをやるのか」を明確にし、選手に責任感を持たせる。生徒は赤点を取ればグラウンドで草むしりを科す。指揮官が決めたルールだ。教室の顔＝グラウンドの顔。「やりたくなくてもやらないといけないことはある」と指導し自身も一緒に草をむしる。「僕が決めたルールなので」とその背中に選手は迷いなくついていく。「大きく育つことと甲子園で勝つことを両立できればベスト」。決して勝利至上主義ではない教えが、この夏の選手も大きく羽ばたかせた。

◇比嘉公也（ひが・こうや）１９８１年６月２９日生まれ、４４歳。沖縄尚学のエースとして９９年春に全国制覇。愛知学院大では左ひじ痛のため３年で現役続行を断念し、学生コーチに就任。卒業後は沖縄尚学でコーチを務め、２００６年６月から監督就任。０８年春にセンバツ優勝。社会科教諭。