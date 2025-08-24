¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Öº£¤Î·ÝÇ½³¦¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡È¶¯Îõ²óÅú¡É¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¡Ä¡×¡¡
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Î·ÝÇ½³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÄËÎõ¤ËÏÃ¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏMC¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾å¾Â¡¢»°Âð·ò¤é¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
°ì¹Ô¤Ï¾å¾Â¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤¡¢¾å¾Â¤ÎÈ¾À¸¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Û¥é¥ó¤¬·ÝÎò54Ç¯¤Î¾å¾Â¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Î·ÝÇ½³¦¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¾å¾Â¤Ï¡Öº£¡¢»ä¡¢È¾Ê¬¼¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¡¢¤¢¤Î¡ÄÈ¾Ê¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢³§¤µ¤ó¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¡É¥¥Ä¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤¬¡Ö¤Ç¤â¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡¢ÀÎ¤ÏÉÝ¤¤¿Í¤È¤«¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¿Í¤¬¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¡Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¡¢²£»³¤ä¤¹¤·¡Ä¡Êº£¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤È¡ËÀ¸¤¤Æ¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢Á°¤Î¥Õ¥í¥¢¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥í¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë²¥¤Ã¤¿¤ê¡£»ä¡¢¤½¤Î»þ¡¢»ß¤á¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¡Ê¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤ò¡Ë»ß¤á¤ëÌò¤ÇÅìµþ¤Î¥Æ¥ìÄ«¡Ê¤ÎÈÖÁÈ¡Ë¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£