¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁÍýÍÑ¸ì¡×¤Î¡Ö¾¯¡¹¡×¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¤Ê¤É¸À¸ì²½¢ª¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤»¤Æ¡×¤ÎÀ¼
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥·¥Ô¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¸ì¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ20ºý°Ê¾å½ñ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤³¤ì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁÍýÍÑ¸ì¡×¤È¤ÎÉ½Âê¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤Î°ìÉôÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¾¯¡¹¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡×¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¡Ö°ìÈÕÃÖ¤¯¡×¤Î4¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¡¹¡ÄÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÌ£¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ¤»ý¤ÁÆþ¤ì¤í¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡Ä¤³¤ì¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤ËÌ£ÊÑ¤ï¤ë¤ä¤í¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤»Ø3ËÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÆþ¤ì¤í¡×
¡ÖÅ¬ÎÌ¡Ä¼«Ê¬¤¬¥¦¥Þ¤¤¤È»×¤¦¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤í¡×
¡Ö°ìÈÕÃÖ¤¯¡Ä¿²¤í¡×
4ÅÀÎóµ¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¸å¤Ë¡Ö¾¯¡¹¤È¤«Å¬ÎÌ¤Ï¡ØºÇ¸å¤ÎÌ£ÉÕ¤Ï¤ªÁ°¤¬·è¤á¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤ÎÎÁÍý¤À¤í¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÁÍý²È¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥å¥¦¥¸»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ÈÄí²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÎÁÍý¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¦¡×¡Ö¾¯¡¹¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÌ£¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤¤Ê¤é²¿¸ÎÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öº£µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â»ØÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÄ´Ì£ÎÁÆþ¤ì¤Ë»ØÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£