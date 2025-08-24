¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿£²Àï¡õ£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡ª¸¶Ã¤ÆÁ¤ËÊÂ¤Ö£´ÈÖÂÇ¼Ô£¸Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ
¡¡£´ÈÖÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯¤Î²¬ËÜ¡Êµð¡Ë¤¬£µ²ó¤ËÀèÀ©¤Î£±£°¹æ¡¢£·²ó¤Ë£±£±¹æ¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ¡££±»î¹ç£²È¯¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤â¤Ë£´·î£±£¶Æü°ÊÍè¡¢¼«¿È£²£³»î¹ç¤Ö¤ê¡£Á°²ó¤âÅìµþ£Ä¤Ç¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£±£¸Ç¯¤«¤é£¸Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡£µð¿Í¤Ç£¸ÅÙ°Ê¾å¤Î£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£´¿ÍÌÜ¡¢£¸Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤Ï£±£±¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²¬ËÜ¤ÏÁ´¤Æ£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç£±£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡£µð¿Í¤Î£´ÈÖ¤Ç£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤Î²ó¿ô¾å°Ì¤Ï¡¢¡Ò£±¡Ó²¦Äç¼££±£¶¡¢¡Ò£²¡ÓÄ¹ÅèÌÐÍº£±£´¡¢¡Ò£³¡Ó¸¶Ã¤ÆÁ£¹¡¢¡Ò£´¡Ó²¬ËÜÏÂ¿¿£¸ÅÙ¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÏ¢Â³Ç¯¿ô¤ò¸«¤ë¤È
Ï¢Â³Ç¯¡¡¡¡¡áÏ¢Â³´ü´Ö
£¹²¦¡¡Äç¼£¡á£·£²¡Á£¸£°Ç¯
£¸¸¶¡¡Ã¤ÆÁ¡á£¸£µ¡Á£¹£²Ç¯
£¸²¬ËÜÏÂ¿¿¡á£±£¸¡Á£²£µÇ¯
£·Ä¹ÅèÌÐÍº¡á£µ£¸¡Á£¶£´Ç¯
£·Ä¹ÅèÌÐÍº¡á£¶£¶¡Á£·£²Ç¯
¡¡²¬ËÜ¤Ï£·Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄ¹Åè¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¸¶¤ÈÊÂ¤Ó£²ÈÖÌÜ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢µÏ¿¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿£¶£µÇ¯¤ÎÄ¹Åè¤Ï£³ÈÖ¤Ç¤Î£´£¶»î¹ç¤Ë£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÈÖ¤Ç¤Ï£¸£´»î¹ç¤Ç£·ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê°¤Éô¡¡ÂçÏÂ¡Ë