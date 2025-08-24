◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

甲子園４万５６００人の視線の先、先発マウンドに上がったのは、沖縄尚学・新垣有絃だ。比嘉公也監督から大会中、一番成長した選手に名前を挙げられた２年生右腕は、７回２／３を６安打１失点の好投を見せた。優勝の立役者となり「一番楽しかった」と、精悍（せいかん）なルックスをほころばせた。

ピンチの場面こそ冷静だった。初回、１死二塁から日大三・本間律輝の右中間適時二塁打で先制点を許したが、その後は無失点。「ピンチの場面でも落ち着いて投げられた」。甲子園では先発３試合を含め、登板した４試合全てで勝ち投手となった。投げれば勝ちを呼び込む男は、決勝でも「勝ち運」の強さを見せた。

５番・一塁でスタメンの兄・瑞稀とともに母・由紀子さん（４７）の長年の願いもかなえた。「子供たちが小さいときから甲子園に連れて行ってと言っていたら、本当に連れてきてくれた」。兄弟で野球をする最後の１年で、日本一という最高のプレゼントを届けた。

試合後は末吉とハグを交わした。「まだ投げていたかった」と満足していない。次の目標は「良丞を超えて１番を背負って甲子園に出ること」。成長曲線はまだまだ上昇中。ここから大エースに化ける。（藤田 芽生）

◆下級生投手だけで優勝は史上６校目

沖縄尚学は左腕・末吉良丞、右腕・新垣有絃の２年生投手で優勝（決勝で２年生投手がリレーしてＶは、６３年明星以来）。１９４８年の学制改革後、夏の甲子園で３年生投手が登板せず、下級生投手だけで優勝は（すべて２年生）

年 学校 人数 【登板投手】

５７ 広島商 （２） 曽根・山中

６３ 明星 （２） 堀川・角田

６５ 三池工 （１） 上田 卓三

９４ 佐賀商 （１） 峯 謙介

１３ 前橋育英（２） 高橋・喜多川

２５ 沖縄尚学（２） 末吉・新垣有

沖縄尚学が６校目。末吉が６登板（完封含む２完投）、２勝（リリーフで３セーブ相当）で［防］１・０６。新垣有が４登板、４勝で［防］０・８２の好投を見せ、優勝を呼び込んだ。